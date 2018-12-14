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Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь на 1 млн рублей
Перечень предметов первой необходимости, продуктов и техники на сумму 988,79 тыс. белорусских рублей содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 12 декабря 2018 года № 893, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,
Беларусь направляет в Сирию предметы первой необходимости, продукты и технику, в том числе автобус и два самосвала МАЗ, одежду и обувь, школьные принадлежности, тренажеры, предметы мебели, лекарства и искусственные клапаны сердца, сухое цельное молоко.
Доставку в сирийский порт Латакия должны обеспечить МЧС, Министерство промышленности и Министерство транспорта и коммуникаций. МИД возьмет на себя содействие в передаче гуманитарной помощи. А Министерство финансов займется возмещением затрат на доставку грузов и стоимости материальных ценностей за счет бюджетных средств, выделенных на случай стихийных бедствий, аварий и катастроф.
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Перечень предметов первой необходимости, продуктов и техники на сумму 988,79 тыс. белорусских рублей содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 12...
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