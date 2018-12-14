Беларусь отправляет в Сирию гуманитарную помощь на 1 млн рублей

Беларусь направляет в Сирию предметы первой необходимости, продукты и технику, в том числе автобус и два самосвала МАЗ, одежду и обувь, школьные принадлежности, тренажеры, предметы мебели, лекарства и искусственные клапаны сердца, сухое цельное молоко.









Доставку в сирийский порт Латакия должны обеспечить МЧС, Министерство промышленности и Министерство транспорта и коммуникаций. МИД возьмет на себя содействие в передаче гуманитарной помощи. А Министерство финансов займется возмещением затрат на доставку грузов и стоимости материальных ценностей за счет бюджетных средств, выделенных на случай стихийных бедствий, аварий и катастроф.



