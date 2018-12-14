Перед матчем сборной Беларуси по хоккею в Норвегии вместо гимна включили «Касіў Ясь канюшыну»

Организаторы турнира в Норвегии ошиблись и перед матчем хозяев со сборной Беларуси вместо гимна нашей страны включили известный хит "Касіў Ясь канюшыну".



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Норвежские болельщики, решив, что это действительно гимн Беларуси, в знак уважения встали и слушали композицию стоя. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу Норвегии.

Вчера перед хоккейным матчем против сборной Норвегии вместо гимна Беларуси включили не совсем его: pic.twitter.com/8lnoKPfaRv — Русофобия в Беларуси (@real_phobia) 15 декабря 2018 г.