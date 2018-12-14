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Перед матчем сборной Беларуси по хоккею в Норвегии вместо гимна включили «Касіў Ясь канюшыну»
Организаторы турнира в Норвегии ошиблись и перед матчем хозяев со сборной Беларуси вместо гимна нашей страны включили известный хит "Касіў Ясь канюшыну".
Норвежские болельщики, решив, что это действительно гимн Беларуси, в знак уважения встали и слушали композицию стоя. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу Норвегии.
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Организаторы турнира в Норвегии ошиблись и перед матчем хозяев со сборной Беларуси вместо гимна нашей страны включили известный хит «Касіў Ясь канюшыну».
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