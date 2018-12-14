﻿ Работники УКП «Жилкомхоз» установили главную елку города. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники УКП «Жилкомхоз» установили главную елку города

15.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

 

Совсем недавно она, заснеженная, стояла на лесной опушке. А сегодня, сбросив белый зимний наряд, уже красуется в самом центре площади Октябрьской. Главную елку города — новогоднее дерево высотой в шестнадцать метров — установили работники УКП «Жилкомхоз».

Работники УКП «Жилкомхоз» установили главную елку города


Работники УКП «Жилкомхоз» установили главную елку города

О традиционных украшениях тоже озаботились коммунальщики. Новогодние игрушки, длинные гирлянды из фольги уже приготовлены. Ждут своей очереди и разноцветные фонарики.

Территорию около главной елки планируется «облагородить». Декоративный заборчик, несколько новых домиков и, конечно, деревянная горка для ребятни – все для создания праздничного настроения. Новый год ведь совсем скоро!

К слову, помимо главной городской елки, ее зеленые «сестрицы» будут радовать земляков в микрорайонах Быхов-1 и Колос.

Ксения ДМИТРИЕВА.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Совсем недавно она, заснеженная, стояла на лесной опушке. А сегодня, сбросив белый зимний наряд, уже красуется в самом центре
 
Новости дня
Новости разные
 
«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика