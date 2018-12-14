Работники УКП «Жилкомхоз» установили главную елку города

Совсем недавно она, заснеженная, стояла на лесной опушке. А сегодня, сбросив белый зимний наряд, уже красуется в самом центре площади Октябрьской. Главную елку города — новогоднее дерево высотой в шестнадцать метров — установили работники УКП «Жилкомхоз».











О традиционных украшениях тоже озаботились коммунальщики. Новогодние игрушки, длинные гирлянды из фольги уже приготовлены. Ждут своей очереди и разноцветные фонарики.

Территорию около главной елки планируется «облагородить». Декоративный заборчик, несколько новых домиков и, конечно, деревянная горка для ребятни – все для создания праздничного настроения. Новый год ведь совсем скоро!

К слову, помимо главной городской елки, ее зеленые «сестрицы» будут радовать земляков в микрорайонах Быхов -1 и Колос.

Ксения ДМИТРИЕВА.