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На воскресенье 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

15.12.2018 18:22 — Разное | Ежедневник  
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На воскресенье 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Днем 16 декабря по западу Беларуси ожидается сильный снег, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Об сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Местами пройдет кратковременный снег, днем по западу страны прогнозируется сильный, мокрый снег, его налипание, на отдельных участках дорог - снежные заносы.

Местами будет слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. В середине дня будет 1-6 градусов ниже нуля.

 
 
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Днем 16 декабря по западу Беларуси ожидается сильный снег, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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