Внесен законопроект об отключении России от Интернета

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Законопроект, внесенный в ГД сегодня, вводит (но не определяет) новое понятие — «линии связи (их функциональные элементы или ресурсы), пересекающие Государственную границу Российской Федерации». Предполагается, что такие линииОрганизации или лица, владеющие указанными линиями, по мысли авторов законопроекта, будут должны:сообщать о самом факте наличия такой линии;сообщать об используемых, в том числе — третьими лицами, маршрутизаторах;следовать правилам маршрутизации, предписанным властями;в том числе, при необходимости, корректировать результаты;распознавать доменные имена так, как предписано;обмениваться трафиком с другими подсетями только через точки, прописанные в официальном реестре.Помимо этого в законопроекте есть еще немало интересного.Представляется забавным то, что в пояснительной записке авторы пишут о необходимости обеспечения устойчивой работы российского сегмента Интернет при невозможности подключения к зарубежным серверам.