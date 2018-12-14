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Внесен законопроект об отключении России от Интернета
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Законопроект, внесенный в ГД сегодня, вводит (но не определяет) новое понятие — «линии связи (их функциональные элементы или ресурсы), пересекающие Государственную границу Российской Федерации». Предполагается, что такие линии «передаются во владение или пользование».
Организации или лица, владеющие указанными линиями, по мысли авторов законопроекта, будут должны:
сообщать о самом факте наличия такой линии;
сообщать об используемых, в том числе — третьими лицами, маршрутизаторах;
следовать правилам маршрутизации, предписанным властями;
в том числе, при необходимости, корректировать результаты;
распознавать доменные имена так, как предписано;
обмениваться трафиком с другими подсетями только через точки, прописанные в официальном реестре.
Помимо этого в законопроекте есть еще немало интересного.
Представляется забавным то, что в пояснительной записке авторы пишут о необходимости обеспечения устойчивой работы российского сегмента Интернет при невозможности подключения к зарубежным серверам.
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Его разработали сенаторы и депутаты Госдумы.
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