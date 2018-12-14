ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внесен законопроект об отключении России от Интернета

15.12.2018 18:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Группой членов обеих палат Федерального собрания в Госдуму России внесен законопроект, устанавливающий большое количество новых обязанностей для физических и юридических лиц, как-либо связанных с обеспечением функционирования Интернета на территории Российской Федерации.

Законопроект, внесенный в ГД сегодня, вводит (но не определяет) новое понятие — «линии связи (их функциональные элементы или ресурсы), пересекающие Государственную границу Российской Федерации». Предполагается, что такие линии «передаются во владение или пользование».

Организации или лица, владеющие указанными линиями, по мысли авторов законопроекта, будут должны:

сообщать о самом факте наличия такой линии;

сообщать об используемых, в том числе — третьими лицами, маршрутизаторах;

следовать правилам маршрутизации, предписанным властями;

в том числе, при необходимости, корректировать результаты;

распознавать доменные имена так, как предписано;

обмениваться трафиком с другими подсетями только через точки, прописанные в официальном реестре.

Помимо этого в законопроекте есть еще немало интересного.

Представляется забавным то, что в пояснительной записке авторы пишут о необходимости обеспечения устойчивой работы российского сегмента Интернет при невозможности подключения к зарубежным серверам.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его разработали сенаторы и депутаты Госдумы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможня даёт добро: зайцам дают коридор. Лосям – приготовиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика