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5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт
Фото: instagram.com/alla_orfey
Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также рассказала о том, какими она запомнила бабушку и дедушку.
"Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Алксандра Кондратьевна Одегова/ в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а бабушка – это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей", - написала Алла Пугачева.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Подписчики сразу отметили сходство между младшей дочерью певицы – Елизаветой – и ее прапрабабушкой:
«Как же Лиза похожа на вашу бабушку», «Вот прямо сходство с правнучкой», «Лиза очень на нее похожа – одно лицо», «Эти черты лица и у вас, и у вашей младшей дочки».
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Некоторые внимательные подписчики отметили, что дедушка певицы очень похож на Максима Галкина.
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Алла Пугачева опубликовала архивное фото своих близких – дедушки и бабушки.
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