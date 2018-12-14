5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт



Фото: instagram.com/alla_orfey

Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Как же Лиза похожа на вашу бабушку», «Вот прямо сходство с правнучкой», «Лиза очень на нее похожа – одно лицо», «Эти черты лица и у вас, и у вашей младшей дочки».

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также рассказала о том, какими она запомнила бабушку и дедушку.- написалаПодписчики сразу отметили сходство между младшей дочерью певицы – Елизаветой – и ее прапрабабушкой:Некоторые внимательные подписчики отметили, что дедушка певицы очень похож на