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Лукашенко рассказал о роли стырашего сына Виктора в создании "Полонезова" у военных мокро было
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко рассказал журналистам, что направил своего старшего сына на место испытаний РСЗО "Полонез", чтобы убедиться в его качестве.
По его словам, к нему пришли белорусские военные и сказали, что есть хороший зенитно-ракетный комплекс, который уже в Китае испытали и в России.
"Я им говорю: испытывайте. У военных мокро было в одном месте. Только выберите траекторию, чтобы над населенными пунктами не летела", — поделился глава государства.
Причем запуск был осуществлен из западной части страны в сторону загрязненной от чернобыльской аварии территории. Туда он направил и своего помощника по вопросам безопасности, старшего сына Виктора Лукашенко.
Президент признался, что его сын был совсем близко к тому месту, где упала ракета, потому что ему нужно было убедиться, что ракетный комплекс хороший.
Лукашенко отдельно обратил внимание на то, что ситуация, когда РСЗО "Полонез" был продан Азербайджану, ни в коем случае не является шагом против Армении.
При этом он напомнил, что предлагал купить комплекс и армянской стороне, но там отказались. "Показали российский комплекс "Искандер" на параде независимости. Он приблизительно такой, как и наш", — отметил глава государства.
Вслед за этим обратил внимание, что на первом месте по продажам оружия Баку занимает Россия, Израиль находится на втором месте, а Беларусь — только на четвертой строчке.
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Лукашенко рассказал журналистам, что направил своего старшего сына на место испытаний РСЗО "Полонез"
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