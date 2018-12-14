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Александр Лукашенко рассказал журналистам, что направил своего старшего сына на место испытаний РСЗО "Полонез", чтобы убедиться в его качестве.По его словам, к нему пришли белорусские военные и сказали, что есть хороший зенитно-ракетный комплекс, который уже в Китае испытали и в России.— поделился глава государства.Причем запуск был осуществлен из западной части страны в сторону загрязненной от чернобыльской аварии территории. Туда он направил и своего помощника по вопросам безопасности, старшего сынаПрезидент признался, что его сын был совсем близко к тому месту, где упала ракета, потому что ему нужно было убедиться, что ракетный комплекс хороший.Лукашенко отдельно обратил внимание на то, что ситуация, когда РСЗО "Полонез" был продан Азербайджану, ни в коем случае не является шагом против Армении.При этом он напомнил, что предлагал купить комплекс и армянской стороне, но там отказались.— отметил глава государства.Вслед за этим обратил внимание, что на первом месте по продажам оружия Баку занимает Россия, Израиль находится на втором месте, а Беларусь — только на четвертой строчке.