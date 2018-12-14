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Бывший зять Путина лишился свободы
Кирилл Шамалов и Жанна Волкова // фото: соцсети
Первыми эту новость узнали «Открытые медиа», которые выяснили, что близкая подруга Кирилла, светская дама Жанна Волкова, теперь открыто носит его фамилию. Это стало известно из материалов Хамовнического суда, в котором Жанна Шамалова (Волкова) решила взыскать алименты с бывшего мужа.
С деньгами в молодой семье ведь правда стало туже: после развода Кирилла Шамалова его карета превратилась в тыкву. Он потерял солидный пакет акций в «Сибуре» и из миллиардера превратился в миллионера. Зато, как выяснил «Собеседник», недвижимость на Рублевке сохранил за собой. Молодой бизнесмен вполне здраво приобрел ее за несколько дней до свадьбы с Тихоновой, так что это имущество под «совместно нажитое» уже не подпало.
Речь идет о двух особняках в элитном поселке неподалеку от Ново-Огарево: один с бассейном (1813 квадратных метра) и второй, поменьше (1304 квадратных метра), расположенный прямо напротив дворца Алсу. Еще до развода Шамалов успел поставить там скромную детскую площадку, которая теперь вполне пригодится его приемным детям от новой жены.
А вот о новом замужестве Катерины Тихоновой пока ничего не известно. На прошлой неделе ее впервые показали по ТВ. К чему бы это?
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Кирилл Шамалов вновь не холостяк.
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