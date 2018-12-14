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Бывший зять Путина лишился свободы

15.12.2018 17:55 — Разное | UDF  
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Кирилл Шамалов и Жанна Волкова // фото: соцсети
Кирилл Шамалов вновь не холостяк. После развода с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой у него появилась новая супруга.

Первыми эту новость узнали «Открытые медиа», которые выяснили, что близкая подруга Кирилла, светская дама Жанна Волкова, теперь открыто носит его фамилию. Это стало известно из материалов Хамовнического суда, в котором Жанна Шамалова (Волкова) решила взыскать алименты с бывшего мужа.

С деньгами в молодой семье ведь правда стало туже: после развода Кирилла Шамалова его карета превратилась в тыкву. Он потерял солидный пакет акций в «Сибуре» и из миллиардера превратился в миллионера. Зато, как выяснил «Собеседник», недвижимость на Рублевке сохранил за собой. Молодой бизнесмен вполне здраво приобрел ее за несколько дней до свадьбы с Тихоновой, так что это имущество под «совместно нажитое» уже не подпало.

Речь идет о двух особняках в элитном поселке неподалеку от Ново-Огарево: один с бассейном (1813 квадратных метра) и второй, поменьше (1304 квадратных метра), расположенный прямо напротив дворца Алсу. Еще до развода Шамалов успел поставить там скромную детскую площадку, которая теперь вполне пригодится его приемным детям от новой жены.

А вот о новом замужестве Катерины Тихоновой пока ничего не известно. На прошлой неделе ее впервые показали по ТВ. К чему бы это?

 
Теги: Новости
 
 
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Кирилл Шамалов вновь не холостяк.
 
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