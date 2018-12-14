Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. В середине дня будет 1-6 градусов ниже нуля.
|
Сильный снег прогнозируется синоптиками по западу Беларуси 16 декабря
15.12.2018 18:56 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. В середине дня будет 1-6 градусов ниже нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 16 декабря по западу страны объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)