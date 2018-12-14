В Минске зажглись огни на главной новогодней елке

Праздничная елка на Октябрьской площади в субботу вечером зажгла огни. Высота главной новогодней елки в этом году – около 35 метров.

В "Мингорсвете" сообщали, что изюминкой иллюминации в этом году стала сеткой из нескольких тысяч ярко горящих шариков. В результате у елки получился электронный "наряд-экран", узоры на котором меняются каждые 5-10 секунд, отмечали "Минск-Новости".

На Октябрьской площади также установлены, как обычно в преддверии рождественских праздников и Нового года, два больших светящихся шара, На днях к ним присоединятся лошадь с санями, снеговик, кабан, заяц и другие забавные объемные световые фигуры.

В субботу вечером также загорелась иллюминация на 17 праздничных елках во всех районах столицы.