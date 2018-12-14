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В Санкт-Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире. Об этом в своем
«Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни — взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риелторам», — пишет агент по недвижимости.
Как уточняет риелтор в комментариях к посту, 58-комнатное жилье — бывшее общежитие, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности. Планировка квартиры соответствует нормам для такого типа жилья: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре комнаты.
На продажу выставлены две комнаты из 58, их совокупная площадь составляет 40 квадратных метров. Недвижимость оценена владельцем доли в 3 миллиона российских рублей (почти 96 тысяч долларов — прим. редакции).
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Планировка квартиры соответствует нормам для такого типа жилья: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре...
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