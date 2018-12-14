Сельчанин обратился в милицию о пропавшей жене, а ее нашли в компании другого в Волковыске





Житель деревни Стайки на Брестчине обратился в милицию о пропаже супруги полтора месяца назад.

По информации отдела внутренних дел Ивацевичского райисполкома, милиция приступила к поиску пропавшей, но обошлось без криминального происшествия. Женщину нашли в Ивацевичах в компании другого мужчины, сообщает naviny.by . После этого она сказала супругу: «Я влюбилась в другого, отстань».

Аналогичный случай произошел с жителем Ивацевич. Он обратился в РОВД спустя три дня после пропажи сожительницы. Женщину нашли в Волковыске, где она также нашла другого спутника.

Сотрудники РОВД провели с женщинами профилактические беседы. Нужно сообщать, что ситуация не требует вмешательства правоохранительных органов.