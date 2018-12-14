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Сельчанин обратился в милицию о пропавшей жене, а ее нашли в компании другого в Волковыске
15.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Житель деревни Стайки на Брестчине обратился в милицию о пропаже супруги полтора месяца назад.
По информации отдела внутренних дел Ивацевичского райисполкома, милиция приступила к поиску пропавшей, но обошлось без криминального происшествия. Женщину нашли в Ивацевичах в компании другого мужчины, сообщает
Аналогичный случай произошел с жителем Ивацевич. Он обратился в РОВД спустя три дня после пропажи сожительницы. Женщину нашли в Волковыске, где она также нашла другого спутника.
Сотрудники РОВД провели с женщинами профилактические беседы. Нужно сообщать, что ситуация не требует вмешательства правоохранительных органов.
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Житель деревни Стайки на Брестчине обратился в милицию о пропаже супруги полтора месяца назад. По информации отдела внутренних дел...
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