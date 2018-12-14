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Итальянские технологии и 70 видов мороженого. «Минский хладокомбинат №2» получил премию «Лидер года-2018»
Новости Беларуси. «Минский хладокомбинат №2» стал обладателем престижной бизнес премии «Лидер года-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция столичных айс-мастеров оказалась лучшей среди 34 предприятий.
«Пингвин», «Люкс» и «Каштан» – бренды, пожалуй, знакомые каждому белорусу. Рецептура мороженного «Минского хладокомбината № 2» остается неизменной уже полвека.
Благодаря утонченному вкусу и высокому качеству, отечественный десерт востребован и за рубежом. География поставок расширяется. Уже в 2019 году гурманы из Израиля и Китая смогут насладиться сладким холодом made in by.
Александр Рубинов, директор УП «Минский хладокомбинат №2»:
Впервые цех хладокомбината заработал 65 лет назад. Тогда за смену производилось не больше 3 тонн летнего лакомства. Сегодня производительность увеличилась в 20 раз. За такими показателями, разумеется, стоят технологии.
Готовь сани с лета – а мороженное зимой. В настоящее время все оборудование проходит проверку и наладку. В 2017 году были установлены и запущены в производство две новые линии: датская и итальянская.
Александр Рубинов:
Один из крупнейших игроков на рынке пищевой промышленности – хладокомбинат № 2 – стал обладателем престижной премии «Лидер года-–2018».
Наталья Артеага Эрнандес, организатор Республиканской бизнес-премии «Лидер года»:
Невзирая на переменчивый минус сезона, спрос на холодный молочный продукт есть и в преддверии Нового года.
Я очень люблю «Каштан» мороженое. Оно очень вкусное. И не меняется качество на протяжении многих лет.
«Каштан» пробовал. Одно из любимых мороженых.
Визитная карточка «Минского хладокомбината №2» – это широкий ассортимент холодного лакомства. Чтобы угодить даже самому заядлому гурману, специалисты компании беспрерывно трудятся над разнообразием любимого десерта.
Пока здесь не раскрывают всех секретов, но уже к новому сезону обещает порадовать своего покупателя новыми видами мороженного.
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Итальянские технологии и 70 видов мороженого. «Минский хладокомбинат №2» получил премию «Лидер года-2018»
Новости Беларуси. «Минский хладокомбинат №2» стал обладателем престижной бизнес премии «Лидер года-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция...
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