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Вот это да! Вместо гимна включили «Касіў Ясь канюшыну». Норвежцы встали
В эти дни в Норвегии проходит хоккейный турнир с участием сборных. Случай произошел вчера перед матчем Норвегия - Беларусь.
Организаторы вместо белорусского гимна включили «Касіў Ясь канюшыну», а норвежские болельщики встали с мест в знак уважения.
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В эти дни в Норвегии проходит хоккейный турнир с участием сборных. Случай произошел вчера перед матчем Норвегия - Беларусь.
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