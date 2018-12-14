Объединительный собор избрал главу Украинской церкви. Ему 39 лет

liga.net сточники LIGA.net, им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Как сообщаетсточники LIGA.net, им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.





Всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).





Голосование проходило в два тура.





Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.





Позже президент Петр Порошенко и глава единой украинской православной поместной церкви Епифаний поднялись на сцену у храма Софии. Президент поздравил украинцев с созданием единой церкви и избранием ее предстоятеля.





Справочно









Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко)

Возраст - 39 лет.

Уроженец Черновицкой области. В 1999 году окончил Киевскую духовную семинарию, после чего поступил в Киевскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристика".

По научной стези дошел до звания профессор богословских наук.









В 2000-х служил в Ровенской епархии. В 2006 году прошел стажировку в Афинском национальном университете на философском факультете. Принял постриг в монашество в 2007 году с именем Епифаний в часть Епифания Кипрского.





В 2008 году предстоятелем УПЦ КП Филаретом рукоположен в иеродиаконы, а затем и в сан иеромонаха, а спустя пару месяцев и в сан архимандрита. С января 2008 года Епифаний назначен секретарем Филарета, а в мае – управделами Киевской епархии. В марте 2008 года стал наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. В 2009 году Священным синодом УПЦ КП избран епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии. С 2012 года - постоянный член Синода УПЦ КП. В 2013 году получил сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.







