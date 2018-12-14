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Объединительный собор избрал главу Украинской церкви. Ему 39 лет

15.12.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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Епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит томос от Вселенского патриархата.

Объединительный собор избрал главу Украинской церкви. Ему 39 лет
Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (фото - скриншот с видео)
Сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Как сообщает liga.net сточники LIGA.net, им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов). 

Голосование проходило в два тура.

Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.

Позже президент Петр Порошенко и глава единой украинской православной поместной церкви Епифаний поднялись на сцену у храма Софии. Президент поздравил украинцев с созданием единой церкви и избранием ее предстоятеля.

Справочно


Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко)
Возраст - 39 лет.
Уроженец Черновицкой области. В 1999 году окончил Киевскую духовную семинарию, после чего поступил в Киевскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристика". 
По научной стези дошел до звания профессор богословских наук.


В 2000-х служил в Ровенской епархии. В 2006 году прошел стажировку в Афинском национальном университете на философском факультете. Принял постриг в монашество в 2007 году с именем Епифаний в часть Епифания Кипрского. 

В 2008 году предстоятелем УПЦ КП Филаретом рукоположен в иеродиаконы, а затем и в сан иеромонаха, а спустя пару месяцев и в сан архимандрита. С января 2008 года Епифаний назначен секретарем Филарета, а в мае – управделами Киевской епархии. В марте 2008 года стал наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. В 2009 году Священным синодом УПЦ КП избран епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии. С 2012 года - постоянный член Синода УПЦ КП. В 2013 году получил сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.


Знает несколько иностранных языков (по разной информации – от пяти до семи), в том числе и греческий. Его главная отличительная характеристика – наличие весомых связей в греческом православном мире. Якобы именно Епифаний курировал в УПЦ КП вопросы внешней политики, пишет kp.ua

 
 
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Епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит томос от Вселенского патриархата.
 
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