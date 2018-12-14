Таможня даёт добро: зайцам дают коридор. Лосям – приготовиться





Зелёный портал уже писал о проблемах, с которыми могут столкнуться животные, когда не беларусско-литовской границе возведут новый рубеж охраны. уже писал о проблемах, с которыми могут столкнуться животные, когда не беларусско-литовской границе возведут новый рубеж охраны.





Новый забор станет дополнением к уже имеющейся на границе сетке, однако, его возведение особенно взволновало экологических активистов из числа местных жителей. Дело в том, что дополнительный рубеж планировалось сделать непрерывным, не предусмотрев в нем никаких проходов для животных.









Двухметровый сетчатый сварной забор планируется возвести вдоль границы до 2022 года. Он появится, в частности, вдоль пограничной полосы Поставского района. Затронет часть заказника «Сарочанские озера», расположенного в Островецком районе, забор будет возведен и в заказнике «Белый мох».





Потенциально сетчатый забор может нарушить целостность местных экосистем, стать препятствием для охраны лесов и болот от пожаров, потребует вносить коррективы в работу заказников.





Экологические активисты и зелёные дозорные «Зелёной сети» провели две рабочие встречи с представителями Погранкомитета, лесхозов и заказников, на которых обсуждали пути решения проблем, связанных со строительством рубежа охраны в пограничной полосе.





В результате выяснилось, что пропускные коридоры для животных на новом рубеже все же запланировали. Так, на левом фланге участка заставы «Островецкая» появится 50 таких проходов, на правом (в районе заказника «Сорочанские озёра») – около 24.





Правда пропускать там будут только мелких животных – зайцев, лис, волков и т.д. Что касается крупных копытных, то на встрече представители погранкомитета признали, что такие коридоры необходимо построить на путях миграций этих животных.





Двухметровые сетчатые заборы могут и не оставить, к примеру, лося, но животное может серьезно травмироваться в попытке преодолеть его.





Такие разрывы-коридоры, кроме прочего, могли бы служить своеобразными КПП, где велся бы учёт миграции животных.





Проблема, по словам экологических активистов, в том, что такие коридоры-разрывы для крупных копытных должны быть организованы на научно обоснованных путях их миграции.





«К сожалению, на встрече выяснилось что ныне существующая карта миграций животных, размещенная на сайте Минприроды, некорректна и требует отдельной работы в этом направлении и оперативного участия заинтересованных сторон», - говорит экоактивист Игорь Пастухов.





Так оказалось, что в Припятском Национальном парке нет ни одного коридора ни внутри самого парка, ни в приграничье его с Украиной. И при всем желании погранслужбы попросту не знают, где ставить такие коридоры для крупных и мелких животных.





«Между тем, зная пути миграций животных, можно грамотно организовать не только устройство коридоров в пограничной сетке, но также с помощью дополнительных средств слежения решить проблему браконьерства в приграничной полосе», - убежден Игорь Пастухов.









Кроме того, на встрече с представителями Погранкомитета общественность подняла вопрос об отчуждении части особо охраняемых природных территорий (заказников и т.д.), в случае, если на их территории появятся новые охранные рубежи.





«Это приведёт к немалым затратам на изменение планов по управлению этими территориями, на повторную их реорганизацию. Некоторые вынуждены будут это делать в третий, как, например, заказник европейского значения «Сорочанские Озёра». Кто будет оплачивать такие работы, кто готов понести ответственность за допущенные растраты бюджета при организации -реорганизации ООПТ в период 2010-2018 годы?» - задается вопросом Игорь Пастухов.





Впрочем, по мнению экоактивистов, проблему можно было бы решить с минимальными потерями не в ущерб охране госгранице и природе.





«Так при установке сетчатого ограждения рубежа охраны на девятнадцати особо охраняемых природных территориях Беларуси можно минимизировать расходы и риски незаконного пересечения госграницы, заменив сетку цифровой начинкой, мониторящей пограничную ситуацию на таких участках. Это на порядки дешевле, чем затраты на реорганизацию ООПТ. Она в таком случае просто не понадобиться», - уверен Игорь Пастухов.





Представители ГПК предварительно согласились с предложенным вариантом и готовы тщательнее рассмотреть предложение общественности в этой части. Тем более, что по словам пограничников, ГПК продолжает изучать перспективные образцы сигнализации, в том числе и те, которые не требуют возведения заграждений.





«Таким образом, можно будет достигнуть равновесия: и природа будет цела и граница охраняема, и люди довольны», - отмечает Игорь Пастухов



