ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слава белорусским креветкам!

15.12.2018 18:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Группе компаний, которая сделала громкое имя Бресту, – 25 лет.

Слава белорусским креветкам!
Четверть века исполнилось в этом году компании «Санта Импэкс Брест» - первой в семействе «Санты», которое сегодня насчитывает свыше 40 предприятий, 14 производственных площадок, 20 тысяч работников, реализует продукцию в 45 стран мира, имеет годовой оборот более 1 млрд долларов США. 

Глава фирмы Александр Мошенский много лет возглавляет рейтинги влиятельных бизнесменов страны. Несколько лет назад в собственность брестской компании влилось «Русское море» со всеми его активами, что означает эволюцию бизнеса к статусу международного. Рыба в брестские сети попадает из всех часовых поясов, от Камчатки до Аляски, а молоко брестских буренок и изделия из него под брендом «Савушкин» проникают на прилавки и России, и ЕС, и Северной Америки, и Китая. Еще один юбилей - 20 лет назад в СЭЗ «Брест» был зарегистрирован резидент «Санта Бремор», а сегодня в Катином Бору целый промышленный кластер, где работают 5000 человек, и «умный офис» руководства фирмы. Нет задачи торопить промежуточные итоги, ведь история «Санты» вовсю пишется, а предновогодний календарь и так перенасыщен. Но Александр Михайлович - по образованию математик, цифры уважает и разрешает журналистам «обыгрывать» красивые числительные. А мы спрашиваем и получаем откровенные ответы...

...О 90-Х ГОДАХ, КОГДА ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ ДЛЯ МНОГИХ УСПЕШНЫХ БИЗНЕСОВ

- Вопрос спорный. «Танчики» (World of Tanks. - Ред.) да и многое другое, что на слуху, - не из 90-х. Так что обобщать не будем. Люди в массе своей консервативны, и тут они столкнулись с переворотом сознания, когда, например, спекулянты стали вдруг бизнесменами. Рушились привычные законы бытия. Людей будто бы бросили в воду и сказали: плывите! В бизнес ушло много военных, которые оказались не востребованы бывшей великой страной. Много инженеров с крупных предприятий союзного подчинения тоже уходили «в никуда». А торговля, допустим, была уже приспособлена к новым реалиям, люди из этой сферы оказались эффективны. Были взлеты: кого-то конъюнктура вынесла, кто-то преуспел за счет удачи, третьи - за счет связей... По-разному зарабатывали. И по-разному распоряжались заработанным.


...О ЖИЗНИ В ДОЛГ

- Весь бизнес начинался в долг. Вначале это были товарные кредиты, на чем-то надо было зарабатывать, и зарабатывали на доверии. С какого-то момента появилась возможность обратиться и к банкам... Любой кредит - это испытание. Пришлось научиться просчитывать риски, бизнес-планы, чтобы понимать, что ты в состоянии расплатиться по кредиту, и спать с этой мыслью спокойно. Достаточно предприятий кредиты подвели. А для других займы стали путевкой в жизнь, послужили рычагом для сделок, которые не может позволить тебе твой собственный капитал. Возвращаясь к вышесказанному: доступ к кредитам - это был еще один ресурс, который в 90-е позволял стать успешным предпринимателем.

...О КОМАНДЕ, КОТОРАЯ НАЧИНАЛА «САНТУ»
- Вместе с моим отцом Михаилом Леонидовичем Мошенским тогда были и Андрей Сухоруков, и Тамара Веремеюк; я работал в компании «Нила» с 1992 года. В этом году ушла на пенсию Наталья Наймушина. Татьяна Кречик была молоденьким специалистом; Татьяна Черненко работала секретарем. Перечисленные мной люди - это и была тогда половина нашей компании.

...О ТОМ, КАК УХОДЯТ ИЗ «САНТЫ» НА ПЕНСИЮ

- Если мы говорим о ветеранах с 25-летним стажем на «Санте», то они работали и уходили от нас не по паспорту, а в те моменты, когда им самим хотелось уже сменить ритм жизни. Ярослав Владимирович Игнатович ушел на пенсию в 75 лет, имея за плечами полвека стажа в строительной отрасли. Неизменно мы говорим добрые слова, оказываем знаки внимания и уважения, вручаем подарки и, главное, не теряем с ними связи. Не сам стаж играет роль, не количество лет, а профессиональные и человеческие качества, которые внушают уважение и делают из человека лидера.

...О КОМАНДЕ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

- Она, конечно, более многочисленна. Одни сотрудники переходили с государственных или негосударственных предприятий, другие - вливались со студенческой скамьи и продвигались вверх по служебной лестнице, третьи пришли в результате покупок «Сантой» компаний, где они прежде работали. Четвертая категория - профессионалы, которых мы целенаправленно подыскивали, как сейчас модно говорить - «хантили», в Польше, России, Украине, Беларуси.

...О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ

- Движение вперед подразумевает не только экстенсивное развитие (расширение территории, объемов, видов бизнеса, людских ресурсов), но и интенсивное - за счет совершенствования качества услуг. Есть у тебя ресторан, это не значит, что надо стремиться к покупке еще одного или двух. Если умеешь удовлетворять меняющийся спрос людей и знаешь, как это делать в будущем, то можно добиться того, что твой ресторан станет успешным и туда будут выстраиваться очереди. Каждая компания решает для себя. В том числе и «Санта», где ключевые решения я принимаю не единолично, а в совете с командой. После утверждения ответственность лежит на мне, но на первом этапе коллегиальность помогает взвесить все за и против, а на втором - совместными усилиями воплощать намеченное. Так вот, в компании «Санта Бремор» мы в последние годы остановились на интенсивном пути развития: за счет снижения себестоимости, строительства логистического центра. Это и позволяет усиливать свою конкурентоспособность. Для «Савушкина продукта» видим шанс в увеличении доли на рынке за счет роста объемов переработки молока, покупки новых предприятий. В розничной торговле два пути развития: строительство новых магазинов и покупка существующих сетей. Так или иначе, команда и я - мы настроены на развитие бизнеса, на инвестиции в него и рост, хотя стратегические направления по отраслям, думается, уже не изменятся.

...ОБ ОТЛИЧИЯХ КРУПНОГО БИЗНЕСА ОТ СРЕДНЕГО

- Действительно, я говорил в одном интервью, что по западным меркам «Санта» - скорее средний бизнес, чем крупный. Но в последнее время, полагаю, мы перешагнули планку среднего. Мы не «Газпром», не «Лакталис» и не «Крафт Якобс», но в нашей компании работают 20 тысяч человек, годовой оборот превышает миллиард долларов - это только в производстве. В ретейле - около 400 млн долларов с перспективой роста. Для частной компании - это уже крупные суммы.

...О ПРИОБРЕТЕНИИ СЕТИ МАГАЗИНОВ «РУБЛЕВСКИЙ» (73 магазина в Беларуси, из них 53 в Минске и 1 в Бресте)

- Покупка «Рублевского» - это развитие розничной торговли в формате супермаркетов, что позволяет нам не только получать отдачу в этом сегменте, но и представлять жителям Беларуси наиболее полный ассортимент и новинки наших производств в рыбной и молочной отраслях. «Рублевский» в свое время построил достаточно супермаркетов в Минске, и именно в столице присутствовать можно только через покупку уже существующей сети, строить там что-то свое гораздо сложнее. В «Рублевском» профессиональная команда, в следующем году предстоит интеграция этой сети с «Санта Ритейл», ребрендинг под единой торговой маркой, многие объекты ждет реконструкция. Отдельный акцент хотим сделать на категорию «фреш»: свежие продукты по справедливой цене.

...О НОВОМ ФОРМАТЕ ЦУМА

- Экономические итоги первого года работы еще не подведены, но на эмоциональном уровне, как брестчанин и как инвестор, я доволен. В городе есть несколько объектов, к которым его жители испытывают многолетнюю привязанность. ЦУМ из их числа. Однако в последние лет пять перед реконструкцией, заходя туда, ловил себя на мысли, что одной ногой ЦУМ оставался в тех 90-х, с которых мы начинали разговор... Профессиональная команда во главе с Сергеем Анатольевичем Мезинко («Санта Инвест») подготовила проект реконструкции «без компромиссов», начиная с подвалов и заканчивая техническим этажом. Установлены эскалаторы, новые системы вентиляции, пожаротушения и т.п. На мой взгляд, одновременно с этим на третьем этаже удалось сохранить душу и атмосферу того ЦУМа, который полюбился брестчанам и куда водили гостей города. Судя по реакции в прессе и Интернете, изменения прижились и производят впечатление, что так было всегда. Считаю, мы брестчан не подвели.

...О БЕРЕЗОВСКОМ СЫРОДЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ

- Мы создали линейку сыров «Брест-Литовск» и правильно позиционировали ее на рынке РФ, вошли с ней в крупные розничные сети. На российском рынке пока нет ярко выраженного лидера в сегменте сыроделия. Имея мощности и бюджет на продвижение, можно было бы застолбить за собой нишу на этом направлении на будущее. В августе прошлого года на «Савушкине» побывал глава государства, который подробно интересовался состоянием дел в отрасли, на предприятии и в ОАО «Савушкино» Малоритского района. У нас есть поручение президента увеличивать перерабатывающие мощности и сырьевые зоны «Савушкина продукта». Уже куплено сельхозпредприятие «Савушкина пуща» в Каменецком районе, к нему присоединяется другое, объединяются земли, строится крупная молочно-товарная ферма. Полгода мы изучали молокоперерабатывающие предприятия Брестской и других областей, работали с губернаторами. Вся эта работа вылилась в предложения, которые правительство одобрило и положило на стол президенту. Речь шла о покупке государственного пакета акций Березовского сыродельного комбината, акционером которого мы уже являлись, и Оршанского сырзавода на Витебщине, который находится в сложном финансовом положении. Президент одобрил, произошла оценка госпакетов: в случае Березовского комбината получилось около 43 млн долларов (за 62 % акций. - Ред.). Оформили покупку и дополнительные обязательства по инвестициям и несокращению рабочих мест, средней зарплате. Проверка целесообразности и эффективности смены собственника была всеобъемлющей. Ныне «Савушкин продукт» имеет шанс стать лидером в переработке молока (превысить 1 млн тонн переработки), сыворотки, укрепить позиции в других направлениях. Интересная точка приложения сил - производство глазированных сырков, чем раньше «Савушкин» не занимался.

...ОБ ИНТЕРЕСАХ ПОКЛОННИКОВ «БЕРЕЗКИ»

- Традиции, которые сложились на Березовском комбинате, мы собираемся чтить, лелеять и все хорошее (например, рецептуры) - сохранять и переносить на другие заводы группы. Они реально молодцы, их творожный сырок самый вкусный в стране, их глазурь лучшая, и мы это намерены сберечь. Лично вникаю во все вопросы, чтобы ни в коем случае с грязной водой не выплеснуть «ребенка». В Березе будет поступательное движение вперед, не революции. Если аппаратный цех требует нового оборудования - значит, оно там появится. Если линия по изготовлению сыра морально и физически устарела - она будет заменена. И не будь нас, этим занялся бы любой другой собственник или владелец. А что касается торговых марок, то, как бы дико ни звучало, даже всеми любимая торговая марка «Активил» не принадлежала «Березке», а была собственностью частного предприятия, которое с «Березкой» сотрудничало. Только с нашим приходом произошли переговоры, и «Активил» перешел в портфель торговых марок Березовского комбината.



...О КАЧЕСТВЕ И СРОКАХ ХРАНЕНИЯ

- Бытуют разговоры, что продукт, который имеет длительный срок хранения или современную упаковку, ненатуральный. Это заблуждение. Ведь не стоит на месте технология переработки. Для примера - сметана. Раньше ее производили горячим розливом, потом ставили в камеру на трое суток на охлаждение, затем пускали в продажу. За время охлаждения в сметане развиваются бактерии. Сейчас устанавливаем спиральные скороморозильные шкафы, которые охлаждают продукт за час и предотвращают тем самым развитие этих бактерий. Это сразу дает плюс 10-15 суток хранения. Сегодня можно выпускать продукты вкуснее и с большим сроком годности, чем, условно, 20 лет назад.

...О РОБОТИЗАЦИИ И РАБОЧИХ МЕСТАХ

- Такая маленькая страна, как Беларусь, может выживать в современном мире за счет технологичности. 25 лет назад еще были бухгалтеры со счётами... Раз появляются спутниковые антенны, то надо учиться пользоваться пультом и спутниковым тюнером, а не подбегать всякий раз к телевизору, чтобы переключить кнопку на панели. Поверьте мне, люди обучаемы в любом возрасте, было бы желание. И если так, то у них будет возможность устроиться либо на родном предприятии, либо на каком-то другом. Сейчас мы скорее входим в фазу нехватки кадров, чем их избытка. В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому. Уезжают за заработками в Польшу, Германию, Россию? Да, конечно. Но ведь в том и смысл модернизации, снижения себестоимости, что без этого здесь нельзя будет заплатить больше, чем платили до этого.


...О «НЕНУЖНЫХ» ПОКУПКАХ

- Периодически такие предложения (о покупке бизнеса, спортивной команды, объекта недвижимости) поступают, но одна из задач руководителя - уметь говорить «нет». Без этого нельзя. Но интонация, конечно, зависит от собеседника. Как в анекдоте: если дипломат говорит «может быть», то...

...О БРЕСТЕ И ЕГО 1000-ЛЕТИИ

- Когда-то мы мечтали о том, чтобы на Советской пахло кофе и выпечкой, сейчас предвкушаем, что в центре будет пахнуть и глинтвейном, поскольку мэр ввел хорошую традицию выставлять деревянные домики к новогоднему сезону, иллюминация расцвела. Это положительные изменения. Инфраструктурные преобразования (Берестейский мост, Западный обход) - фундамент для улучшения жизни брестчан, привлечения инвесторов, туристов и др. Брест предрасположен к функции транспортного, логистического хаба. Экономические зоны, СЭЗ должны оставаться точкой притяжения для капитала, отечественного и иностранного. Говоря о будущем: мне нравилась идея бизнесмена Владимира Микулика соединить крепость с городом, направить людей из центра - с Советской - в сторону крепости, парка, чтобы они могли там гулять, чем-то интересным заниматься. Продление улицы Гоголя - дело важное и хорошее, но недостаточное, это пока не устоявшийся пешеходный маршрут. Крепость можно насытить музеями, причем не только историческими, но и, допустим, современного искусства. Туристы - это заполняемость гостиниц, тех же кафе, плюс для развития малого и среднего бизнеса в городе. Не надо бояться отдавать первые этажи в центре под объекты торговли и сервиса. Это нормально. Выиграют и лицо города, и экономика, поскольку это самозанятость населения. От Запада мы продолжаем ждать строительства, наконец, нормальной четырехполосной дороги до Варшавы, что послужило бы и туризму, и другому бизнесу. Хотелось бы, чтобы и аэропорт заработал в полную силу, и чтобы IT-сектор в Бресте развивался. Есть для этого и мозги, и компании, наработавшие опыт.

...О ВКЛАДЕ «САНТЫ»

- Для нас Брест - это в первую очередь место, где мы живем, работаем и платим налоги. Дальнейшие проекты в областном центре будут связаны не с экономической целесообразностью, а с желанием сделать этот город и жизнь в нем лучше. Есть общие сферы жизни, в которых мы принимаем участие. Взаимодействуем с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова и видим результат. Помогаем хоккейному клубу и Ледовому дворцу. Помощь медучреждениям, районной администрации в каких-то новогодних хлопотах - это нормально. Давления в этом вопросе не ощущаем. Если имеем возможность - почему не помочь? Большое количество писем приходит. Рассматриваем, сортируем. Кому можем - помогаем, кому-то придется обходиться без нашей помощи. Мы социальную нагрузку на всех в полном объеме не потянем. Но, к примеру, на наших корпоративах сотрудники собираются не на застолье и культурную программу (это оплачивает фирма), а на благотворительные, социальные проекты. Компания удваивает собранную сумму и направляет по тому или иному адресу.

...О НЕОДНОЗНАЧНОЙ СЛАВЕ «БЕЛОРУССКИХ КРЕВЕТОК»

- Да Бог с ними! Пусть этот образ и дальше живет на уровне хорошей шутки!

 P.S. «Вечерка» поздравляет коллективы «Санты», «Савушкина» и всех предприятий, входящих в группу компаний. Желаем активного процветания, спокойных вод в бурном море бизнеса и тепла семейных очагов. Пусть ваш труд делает краше жизнь ваших семей и всего нашего города!



 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группе компаний, которая сделала громкое имя Бресту, – 25 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновник упал в обморок во время его задержания в Башкирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика