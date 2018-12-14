Слава белорусским креветкам!

Четверть века исполнилось в этом году компании «Санта Импэкс Брест» - первой в семействе «Санты», которое сегодня насчитывает свыше 40 предприятий, 14 производственных площадок, 20 тысяч работников, реализует продукцию в 45 стран мира, имеет годовой оборот более 1 млрд долларов США.





Глава фирмы Александр Мошенский много лет возглавляет рейтинги влиятельных бизнесменов страны. Несколько лет назад в собственность брестской компании влилось «Русское море» со всеми его активами, что означает эволюцию бизнеса к статусу международного. Рыба в брестские сети попадает из всех часовых поясов, от Камчатки до Аляски, а молоко брестских буренок и изделия из него под брендом «Савушкин» проникают на прилавки и России, и ЕС, и Северной Америки, и Китая. Еще один юбилей - 20 лет назад в СЭЗ «Брест» был зарегистрирован резидент «Санта Бремор», а сегодня в Катином Бору целый промышленный кластер, где работают 5000 человек, и «умный офис» руководства фирмы. Нет задачи торопить промежуточные итоги, ведь история «Санты» вовсю пишется, а предновогодний календарь и так перенасыщен. Но Александр Михайлович - по образованию математик, цифры уважает и разрешает журналистам «обыгрывать» красивые числительные. А мы спрашиваем и получаем откровенные ответы...





...О 90-Х ГОДАХ, КОГДА ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ ДЛЯ МНОГИХ УСПЕШНЫХ БИЗНЕСОВ





- Вопрос спорный. «Танчики» (World of Tanks. - Ред.) да и многое другое, что на слуху, - не из 90-х. Так что обобщать не будем. Люди в массе своей консервативны, и тут они столкнулись с переворотом сознания, когда, например, спекулянты стали вдруг бизнесменами. Рушились привычные законы бытия. Людей будто бы бросили в воду и сказали: плывите! В бизнес ушло много военных, которые оказались не востребованы бывшей великой страной. Много инженеров с крупных предприятий союзного подчинения тоже уходили «в никуда». А торговля, допустим, была уже приспособлена к новым реалиям, люди из этой сферы оказались эффективны. Были взлеты: кого-то конъюнктура вынесла, кто-то преуспел за счет удачи, третьи - за счет связей... По-разному зарабатывали. И по-разному распоряжались заработанным.









...О ЖИЗНИ В ДОЛГ





- Весь бизнес начинался в долг. Вначале это были товарные кредиты, на чем-то надо было зарабатывать, и зарабатывали на доверии. С какого-то момента появилась возможность обратиться и к банкам... Любой кредит - это испытание. Пришлось научиться просчитывать риски, бизнес-планы, чтобы понимать, что ты в состоянии расплатиться по кредиту, и спать с этой мыслью спокойно. Достаточно предприятий кредиты подвели. А для других займы стали путевкой в жизнь, послужили рычагом для сделок, которые не может позволить тебе твой собственный капитал. Возвращаясь к вышесказанному: доступ к кредитам - это был еще один ресурс, который в 90-е позволял стать успешным предпринимателем.





...О КОМАНДЕ, КОТОРАЯ НАЧИНАЛА «САНТУ»

- Вместе с моим отцом Михаилом Леонидовичем Мошенским тогда были и Андрей Сухоруков, и Тамара Веремеюк; я работал в компании «Нила» с 1992 года. В этом году ушла на пенсию Наталья Наймушина. Татьяна Кречик была молоденьким специалистом; Татьяна Черненко работала секретарем. Перечисленные мной люди - это и была тогда половина нашей компании.





...О ТОМ, КАК УХОДЯТ ИЗ «САНТЫ» НА ПЕНСИЮ





- Если мы говорим о ветеранах с 25-летним стажем на «Санте», то они работали и уходили от нас не по паспорту, а в те моменты, когда им самим хотелось уже сменить ритм жизни. Ярослав Владимирович Игнатович ушел на пенсию в 75 лет, имея за плечами полвека стажа в строительной отрасли. Неизменно мы говорим добрые слова, оказываем знаки внимания и уважения, вручаем подарки и, главное, не теряем с ними связи. Не сам стаж играет роль, не количество лет, а профессиональные и человеческие качества, которые внушают уважение и делают из человека лидера.





...О КОМАНДЕ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО





- Она, конечно, более многочисленна. Одни сотрудники переходили с государственных или негосударственных предприятий, другие - вливались со студенческой скамьи и продвигались вверх по служебной лестнице, третьи пришли в результате покупок «Сантой» компаний, где они прежде работали. Четвертая категория - профессионалы, которых мы целенаправленно подыскивали, как сейчас модно говорить - «хантили», в Польше, России, Украине, Беларуси.





...О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ





- Движение вперед подразумевает не только экстенсивное развитие (расширение территории, объемов, видов бизнеса, людских ресурсов), но и интенсивное - за счет совершенствования качества услуг. Есть у тебя ресторан, это не значит, что надо стремиться к покупке еще одного или двух. Если умеешь удовлетворять меняющийся спрос людей и знаешь, как это делать в будущем, то можно добиться того, что твой ресторан станет успешным и туда будут выстраиваться очереди. Каждая компания решает для себя. В том числе и «Санта», где ключевые решения я принимаю не единолично, а в совете с командой. После утверждения ответственность лежит на мне, но на первом этапе коллегиальность помогает взвесить все за и против, а на втором - совместными усилиями воплощать намеченное. Так вот, в компании «Санта Бремор» мы в последние годы остановились на интенсивном пути развития: за счет снижения себестоимости, строительства логистического центра. Это и позволяет усиливать свою конкурентоспособность. Для «Савушкина продукта» видим шанс в увеличении доли на рынке за счет роста объемов переработки молока, покупки новых предприятий. В розничной торговле два пути развития: строительство новых магазинов и покупка существующих сетей. Так или иначе, команда и я - мы настроены на развитие бизнеса, на инвестиции в него и рост, хотя стратегические направления по отраслям, думается, уже не изменятся.





...ОБ ОТЛИЧИЯХ КРУПНОГО БИЗНЕСА ОТ СРЕДНЕГО





- Действительно, я говорил в одном интервью, что по западным меркам «Санта» - скорее средний бизнес, чем крупный. Но в последнее время, полагаю, мы перешагнули планку среднего. Мы не «Газпром», не «Лакталис» и не «Крафт Якобс», но в нашей компании работают 20 тысяч человек, годовой оборот превышает миллиард долларов - это только в производстве. В ретейле - около 400 млн долларов с перспективой роста. Для частной компании - это уже крупные суммы.





...О ПРИОБРЕТЕНИИ СЕТИ МАГАЗИНОВ «РУБЛЕВСКИЙ» (73 магазина в Беларуси, из них 53 в Минске и 1 в Бресте)





- Покупка «Рублевского» - это развитие розничной торговли в формате супермаркетов, что позволяет нам не только получать отдачу в этом сегменте, но и представлять жителям Беларуси наиболее полный ассортимент и новинки наших производств в рыбной и молочной отраслях. «Рублевский» в свое время построил достаточно супермаркетов в Минске, и именно в столице присутствовать можно только через покупку уже существующей сети, строить там что-то свое гораздо сложнее. В «Рублевском» профессиональная команда, в следующем году предстоит интеграция этой сети с «Санта Ритейл», ребрендинг под единой торговой маркой, многие объекты ждет реконструкция. Отдельный акцент хотим сделать на категорию «фреш»: свежие продукты по справедливой цене.





...О НОВОМ ФОРМАТЕ ЦУМА





- Экономические итоги первого года работы еще не подведены, но на эмоциональном уровне, как брестчанин и как инвестор, я доволен. В городе есть несколько объектов, к которым его жители испытывают многолетнюю привязанность. ЦУМ из их числа. Однако в последние лет пять перед реконструкцией, заходя туда, ловил себя на мысли, что одной ногой ЦУМ оставался в тех 90-х, с которых мы начинали разговор... Профессиональная команда во главе с Сергеем Анатольевичем Мезинко («Санта Инвест») подготовила проект реконструкции «без компромиссов», начиная с подвалов и заканчивая техническим этажом. Установлены эскалаторы, новые системы вентиляции, пожаротушения и т.п. На мой взгляд, одновременно с этим на третьем этаже удалось сохранить душу и атмосферу того ЦУМа, который полюбился брестчанам и куда водили гостей города. Судя по реакции в прессе и Интернете, изменения прижились и производят впечатление, что так было всегда. Считаю, мы брестчан не подвели.





...О БЕРЕЗОВСКОМ СЫРОДЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ





- Мы создали линейку сыров «Брест-Литовск» и правильно позиционировали ее на рынке РФ, вошли с ней в крупные розничные сети. На российском рынке пока нет ярко выраженного лидера в сегменте сыроделия. Имея мощности и бюджет на продвижение, можно было бы застолбить за собой нишу на этом направлении на будущее. В августе прошлого года на «Савушкине» побывал глава государства, который подробно интересовался состоянием дел в отрасли, на предприятии и в ОАО «Савушкино» Малоритского района. У нас есть поручение президента увеличивать перерабатывающие мощности и сырьевые зоны «Савушкина продукта». Уже куплено сельхозпредприятие «Савушкина пуща» в Каменецком районе, к нему присоединяется другое, объединяются земли, строится крупная молочно-товарная ферма. Полгода мы изучали молокоперерабатывающие предприятия Брестской и других областей, работали с губернаторами. Вся эта работа вылилась в предложения, которые правительство одобрило и положило на стол президенту. Речь шла о покупке государственного пакета акций Березовского сыродельного комбината, акционером которого мы уже являлись, и Оршанского сырзавода на Витебщине, который находится в сложном финансовом положении. Президент одобрил, произошла оценка госпакетов: в случае Березовского комбината получилось около 43 млн долларов (за 62 % акций. - Ред.). Оформили покупку и дополнительные обязательства по инвестициям и несокращению рабочих мест, средней зарплате. Проверка целесообразности и эффективности смены собственника была всеобъемлющей. Ныне «Савушкин продукт» имеет шанс стать лидером в переработке молока (превысить 1 млн тонн переработки), сыворотки, укрепить позиции в других направлениях. Интересная точка приложения сил - производство глазированных сырков, чем раньше «Савушкин» не занимался.





...ОБ ИНТЕРЕСАХ ПОКЛОННИКОВ «БЕРЕЗКИ»





- Традиции, которые сложились на Березовском комбинате, мы собираемся чтить, лелеять и все хорошее (например, рецептуры) - сохранять и переносить на другие заводы группы. Они реально молодцы, их творожный сырок самый вкусный в стране, их глазурь лучшая, и мы это намерены сберечь. Лично вникаю во все вопросы, чтобы ни в коем случае с грязной водой не выплеснуть «ребенка». В Березе будет поступательное движение вперед, не революции. Если аппаратный цех требует нового оборудования - значит, оно там появится. Если линия по изготовлению сыра морально и физически устарела - она будет заменена. И не будь нас, этим занялся бы любой другой собственник или владелец. А что касается торговых марок, то, как бы дико ни звучало, даже всеми любимая торговая марка «Активил» не принадлежала «Березке», а была собственностью частного предприятия, которое с «Березкой» сотрудничало. Только с нашим приходом произошли переговоры, и «Активил» перешел в портфель торговых марок Березовского комбината.













...О КАЧЕСТВЕ И СРОКАХ ХРАНЕНИЯ





- Бытуют разговоры, что продукт, который имеет длительный срок хранения или современную упаковку, ненатуральный. Это заблуждение. Ведь не стоит на месте технология переработки. Для примера - сметана. Раньше ее производили горячим розливом, потом ставили в камеру на трое суток на охлаждение, затем пускали в продажу. За время охлаждения в сметане развиваются бактерии. Сейчас устанавливаем спиральные скороморозильные шкафы, которые охлаждают продукт за час и предотвращают тем самым развитие этих бактерий. Это сразу дает плюс 10-15 суток хранения. Сегодня можно выпускать продукты вкуснее и с большим сроком годности, чем, условно, 20 лет назад.





...О РОБОТИЗАЦИИ И РАБОЧИХ МЕСТАХ





- Такая маленькая страна, как Беларусь, может выживать в современном мире за счет технологичности. 25 лет назад еще были бухгалтеры со счётами... Раз появляются спутниковые антенны, то надо учиться пользоваться пультом и спутниковым тюнером, а не подбегать всякий раз к телевизору, чтобы переключить кнопку на панели. Поверьте мне, люди обучаемы в любом возрасте, было бы желание. И если так, то у них будет возможность устроиться либо на родном предприятии, либо на каком-то другом. Сейчас мы скорее входим в фазу нехватки кадров, чем их избытка. В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому. Уезжают за заработками в Польшу, Германию, Россию? Да, конечно. Но ведь в том и смысл модернизации, снижения себестоимости, что без этого здесь нельзя будет заплатить больше, чем платили до этого.









...О «НЕНУЖНЫХ» ПОКУПКАХ





- Периодически такие предложения (о покупке бизнеса, спортивной команды, объекта недвижимости) поступают, но одна из задач руководителя - уметь говорить «нет». Без этого нельзя. Но интонация, конечно, зависит от собеседника. Как в анекдоте: если дипломат говорит «может быть», то...





...О БРЕСТЕ И ЕГО 1000-ЛЕТИИ





- Когда-то мы мечтали о том, чтобы на Советской пахло кофе и выпечкой, сейчас предвкушаем, что в центре будет пахнуть и глинтвейном, поскольку мэр ввел хорошую традицию выставлять деревянные домики к новогоднему сезону, иллюминация расцвела. Это положительные изменения. Инфраструктурные преобразования (Берестейский мост, Западный обход) - фундамент для улучшения жизни брестчан, привлечения инвесторов, туристов и др. Брест предрасположен к функции транспортного, логистического хаба. Экономические зоны, СЭЗ должны оставаться точкой притяжения для капитала, отечественного и иностранного. Говоря о будущем: мне нравилась идея бизнесмена Владимира Микулика соединить крепость с городом, направить людей из центра - с Советской - в сторону крепости, парка, чтобы они могли там гулять, чем-то интересным заниматься. Продление улицы Гоголя - дело важное и хорошее, но недостаточное, это пока не устоявшийся пешеходный маршрут. Крепость можно насытить музеями, причем не только историческими, но и, допустим, современного искусства. Туристы - это заполняемость гостиниц, тех же кафе, плюс для развития малого и среднего бизнеса в городе. Не надо бояться отдавать первые этажи в центре под объекты торговли и сервиса. Это нормально. Выиграют и лицо города, и экономика, поскольку это самозанятость населения. От Запада мы продолжаем ждать строительства, наконец, нормальной четырехполосной дороги до Варшавы, что послужило бы и туризму, и другому бизнесу. Хотелось бы, чтобы и аэропорт заработал в полную силу, и чтобы IT-сектор в Бресте развивался. Есть для этого и мозги, и компании, наработавшие опыт.





...О ВКЛАДЕ «САНТЫ»





- Для нас Брест - это в первую очередь место, где мы живем, работаем и платим налоги. Дальнейшие проекты в областном центре будут связаны не с экономической целесообразностью, а с желанием сделать этот город и жизнь в нем лучше. Есть общие сферы жизни, в которых мы принимаем участие. Взаимодействуем с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова и видим результат. Помогаем хоккейному клубу и Ледовому дворцу. Помощь медучреждениям, районной администрации в каких-то новогодних хлопотах - это нормально. Давления в этом вопросе не ощущаем. Если имеем возможность - почему не помочь? Большое количество писем приходит. Рассматриваем, сортируем. Кому можем - помогаем, кому-то придется обходиться без нашей помощи. Мы социальную нагрузку на всех в полном объеме не потянем. Но, к примеру, на наших корпоративах сотрудники собираются не на застолье и культурную программу (это оплачивает фирма), а на благотворительные, социальные проекты. Компания удваивает собранную сумму и направляет по тому или иному адресу.





...О НЕОДНОЗНАЧНОЙ СЛАВЕ «БЕЛОРУССКИХ КРЕВЕТОК»





- Да Бог с ними! Пусть этот образ и дальше живет на уровне хорошей шутки!





P.S. «Вечерка» поздравляет коллективы «Санты», «Савушкина» и всех предприятий, входящих в группу компаний. Желаем активного процветания, спокойных вод в бурном море бизнеса и тепла семейных очагов. Пусть ваш труд делает краше жизнь ваших семей и всего нашего города!







