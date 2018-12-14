Компания SUZUKI обозначила новый подход к бизнесу в Беларуси

Такахаси Юта, генеральный директор компании "СУЗУКИ МОТОР РУС", отметил, что стратегия белорусского партнера по развитию бренда Suzuki в регионе верна. Он также подчеркнул, что видит потенциал в автомобильном рынке страны и уверен в реализации амбициозных планов компании по увеличению доли рынка Suzuki в 2019 году. Для сравнения, рост продаж автомобилей Suzuki в Беларуси в 2018 году составил 60% по сравнению с 2017 годом.





Такахаси Юта заметил, что рост продаж, который показывает компания «РедМоторс» - это большое достижение как для дистрибьютора, так и для дилера.









"Мы оптимистично и довольно амбициозно смотрим вперед, и уверены в росте и развитии бренда в республике Беларусь силами нашего надежного партнера в 2019 году засчет вывода на рынок новых моделей", - заявил японский руководитель.







