ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самоходки - гаубицы доставили в Литву

15.12.2018 17:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Германия доставила на базу артиллерийского батальона литовской армии в городе Рукле две модернизированные самоходные гаубицы PzH 2000. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

Самоходки приобретены в рамках договора, который был заключен в сентябре 2015 года и предусматривает поставку в общей сложности 18 артиллерийских систем.


В условиях современных военных конфликтов, в частности в Украине, "эффективная артиллерия – одна из важнейших оборонных, и одновременно сдерживающих опор", сказал замминистра обороны страны Гедримас Йеглинскас. По его мнению, немецкие гаубицы "несомненно укрепят оборонный потенциал литовской армии".

Ожидается, что оставшиеся 16 гаубиц Германия передаст Литве до конца 2019 года. Немецкие специалисты уже обучили литовских военных обращению с САУ PzH 2000.

Ранее на вооружении литовскоо батальона находились 105-мм гаубицы, которые могли поражать цели на дистанции около 11 километров. Новые гаубицы PzH2000 позволят увеличить дальность поражения до 40 километров.


Напомним, в октябре СМИ сообщили, что в Украину поступила крупная партия американского летального оружия и боеприпасов, включая ракеты, пишет telegraf.by
При этом единственным официальным летальным оружием США, поставленным в Украину, является ПТРК Javelin, которые были получены в апреле. Украина получила 37 установок и 210 ракет на сумму 47 млн долларов.


 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия доставила на базу артиллерийского батальона литовской армии в городе Рукле две модернизированные самоходные гаубицы PzH 2000. Об этом сообщило Минобороны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чего Лукашенко боится больше, чем цены на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика