Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно

В преддверии новогодних праздников в Гродно съехались мастера со всей Беларуси. Те, кто занимаются традиционными ремеслами, осваивают новые техники и умело используют все это для создания потрясающих изделий ручной работы. Так что вариантов новогодних подарков – достаточно. Есть вещи и весьма практичные, как, к примеру, варежки и перчатки, и вкусные – чего стоят только пряники и торт шакотис, и просто красивые.

– Хорошая идея сделать перед праздниками такую ярмарку. Гродно ведь становится туристическим, и многие приезжают именно на праздники. В Европе перед Рождеством центральная площадь всегда становится местом притяжения: работают мастера, уличные артисты, можно купить еду и напитки… Это красиво и заряжает праздничные настроением. Хорошо, что мы к этому тоже приходим, – уверена Ольга.









– это почти королевская роскошь: бархатные шары, украшенные стразами, так и притягивают внимание. А Лилия из Гродно сделала шары в виде свинок-джентльменов и дам. Очень даже милые. Отдельно стоит сказать про елочные украшения. Марина из Бреста предлагает набор ярких и теплых вязаных шапочек вместо привычных шаров. Увидели мы и деревянные игрушечки для новогодней красавицы, небольшие ажурные снежинки, связанные крючком. Были шары в технике лоскутного шитья, или кимекоми. Набор однихэто почти королевская роскошь: бархатные шары, украшенные стразами, так и притягивают внимание. А Лилия из Гродно сделала шары в виде свинок-джентльменов и дам. Очень даже милые.





Свечи и подсвечники – тоже на любой вкус. Мастера из Новогрудка Татьяна и Лариса делают свечи, которые даже жаль зажигать – такие они красивые. Резные елки, чашки кофе, пряничные домики - все это свечи. Даже мандарины, которые первым делом хочется скушать, – тоже свеча.









Очередной символ будущего года находим у Евгения из Бреста – деревянные копилки в виде свинок с прозрачными стеклянными животиками. Так что сразу видно, достаточно ли насобирал «на мечту».





Гродненка Наталья увлекается декупажем. Подсвечники, стильные украшения, подставки под горячее. Порадовал набор деревянных кубиков-пазлов со сказкой «Щелкунчик»: похожие кубики помнят многие советские дети.









Для дам на ярмарке – просто рай. Украшения на любой вкус. Есть из текстиля, оргстекла, композитной смолы с фрагментами засушенных цветов и растений, деревянные, металлические… Юрий из Бреста предлагает примерить браслеты и даже серьги, сделанные в технике ручного ткачества. А заодно рассказывает, что означают орнаменты на украшениях.

































Отдельная тема ярмарки – то, что можно скушать. С мандаринами мы уже разобрались: не настоящие. Но есть и очень аппетитные сувениры. Частная пекарня из Кобрина к новогодним праздникам подготовила подарочные наборы расписных медовых пряников. Выглядят потрясающе.





– Такой набор можно смело покупать в подарок: выглядит достойно. Думаю, это лучше стандартных наборов конфет, – уверена Анна. – Правда, не знаю, как это кушать. Жалко, потому что все очень красиво.

Рядом можно приобрести чай. Посоветуют и самый «зимний» – с корицей, яблоком и гвоздикой.

Виктория из Гродно у литовских хозяюшек научилась старинному рецепту торта Шакотис. Приготовить вкусное тесто получилось довольно просто, а вот научиться делать фирменные лапки-капли удалось не сразу. Но теперь ее торты и вкусные, и красивые. Тем, кто не верит, предлагают купить и попробовать.





Что еще ассоциируется с зимой, так это мед и напитки из него – полезные и согревающие. Анастасия, которая представляет медоварню из Докшиц, знает о правильном меде все. И легко назовет сотню рецептов из него. Есть у хозяйки и фирменный медовый напиток.









Изящные балерины – подставки под салфетки, изысканные украшения, ажурные перчатки из тончайшей шерсти, теплые бабушкины носочки, шляпки, кованые изделия, настенные часы из виниловых пластинок… От мелких безделушек до необходимых в быту предметов – найти сувенир по душе на ярмарке не составит труда. Правда, времени осталось не так много: работает ярмарка на ЦСК «Неман» только в эти выходные.



























