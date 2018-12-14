ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно

15.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
В преддверии новогодних праздников в Гродно съехались мастера со всей Беларуси. Те, кто занимаются традиционными ремеслами, осваивают новые техники и умело используют все это для создания потрясающих изделий ручной работы. Так что вариантов новогодних подарков – достаточно. Есть вещи и весьма практичные, как, к примеру, варежки и перчатки, и вкусные – чего стоят только пряники и торт шакотис, и просто красивые. 
 
 
 
– Хорошая идея сделать перед праздниками такую ярмарку. Гродно ведь становится туристическим, и многие приезжают именно на праздники. В Европе перед Рождеством центральная площадь всегда становится местом притяжения: работают мастера, уличные артисты, можно купить еду и напитки… Это красиво и заряжает праздничные настроением. Хорошо, что мы к этому тоже приходим, – уверена Ольга.
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Отдельно стоит сказать про елочные украшения. Марина из Бреста предлагает набор ярких и теплых вязаных шапочек вместо привычных шаров. Увидели мы и деревянные игрушечки для новогодней красавицы, небольшие ажурные снежинки, связанные крючком. Были шары в технике лоскутного шитья, или кимекоми. Набор одних  это почти королевская роскошь: бархатные шары, украшенные стразами, так и притягивают внимание. А Лилия из Гродно сделала шары в виде свинок-джентльменов и дам. Очень даже милые. 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Свечи и подсвечники – тоже на любой вкус. Мастера из Новогрудка Татьяна и Лариса делают свечи, которые даже жаль зажигать  такие они красивые. Резные елки, чашки кофе, пряничные домики - все это свечи. Даже мандарины, которые первым делом хочется скушать,   тоже свеча. 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Очередной символ будущего года находим у Евгения из Бреста  деревянные копилки в виде свинок с прозрачными стеклянными животиками. Так что сразу видно, достаточно ли насобирал  «на мечту». 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Гродненка Наталья увлекается декупажем. Подсвечники, стильные украшения, подставки под горячее. Порадовал набор деревянных кубиков-пазлов со сказкой «Щелкунчик»: похожие кубики помнят многие советские дети. 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Для дам на ярмарке – просто рай. Украшения на любой вкус. Есть из текстиля, оргстекла, композитной смолы с фрагментами засушенных цветов и растений, деревянные, металлические… Юрий из Бреста предлагает примерить браслеты и даже серьги, сделанные в технике ручного ткачества. А заодно рассказывает, что означают орнаменты на украшениях. 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Отдельная тема ярмарки – то, что можно скушать. С мандаринами мы уже разобрались: не настоящие. Но есть и очень аппетитные сувениры. Частная пекарня из Кобрина к новогодним праздникам подготовила подарочные наборы расписных медовых пряников. Выглядят потрясающе.
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
– Такой набор можно смело покупать в подарок: выглядит достойно. Думаю, это лучше стандартных наборов конфет, – уверена Анна. – Правда, не знаю, как это кушать. Жалко, потому что все очень красиво. 
Рядом можно приобрести чай. Посоветуют и самый «зимний» – с корицей, яблоком и гвоздикой. 
 
Виктория из Гродно у литовских хозяюшек научилась старинному рецепту торта Шакотис. Приготовить вкусное тесто получилось довольно просто, а вот научиться делать фирменные лапки-капли удалось не сразу. Но теперь ее торты и вкусные, и красивые. Тем, кто не верит, предлагают купить и попробовать. 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Что еще ассоциируется с зимой, так это мед и напитки из него – полезные и согревающие. Анастасия, которая представляет медоварню из Докшиц, знает о правильном меде все. И легко назовет сотню рецептов из него. Есть у хозяйки и фирменный медовый напиток. 
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
Изящные балерины – подставки под салфетки, изысканные украшения, ажурные перчатки из тончайшей шерсти, теплые бабушкины носочки, шляпки, кованые изделия, настенные часы из  виниловых пластинок… От мелких безделушек до необходимых в быту предметов – найти сувенир по душе на ярмарке не составит труда. Правда, времени осталось не так много: работает ярмарка на  ЦСК «Неман» только в эти выходные.
 
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
Свечи-мандаринки, пряники-варежки, шары-свинки: что продают и покупают на новогодней ярмарке на ЦСК «Неман» в Гродно
 
 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии новогодних праздников в Гродно съехались мастера со всей Беларуси. Те, кто занимаются традиционными ремеслами, осваивают новые техники и умело...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика