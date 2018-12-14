ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу

15.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Субботним утром сотни гродненцев собрались у мемориального ансамбля воинам-пограничникам в Гродно. Пришли сюда родители, бабушки и дедушки, родственники и знакомые новобранцев, которым сегодня предстояло принести присягу защитника Родины.
 
 
К новобранцам обратился начальник Гродненской пограничной группы полковник Константин Молостов. Он поздравил их  со  знаменательным событием и выразил уверенность в том, что этот день останется для  молодого пополнения жизненным ориентиром.
 
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
 
– Мы собрались у мемориала, символизирующего мужество и стойкость  пограничных застав, вступивших в  неравный бой с фашистскими захватчиками в первые часы Великой Отечественной войны. Сегодняшнее поколение защитников рубежей нашей страны достойно продолжает славные боевые традиции. Примите поздравления со знаменательным событием  в вашей жизни  от Государственного пограничного комитета, – сказал, обращаясь к новобранцам, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Буткевич.    
 
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
 
Теплые слова новобранцам также адресовали управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Гришук,  ветеран Великой Отечественной войны, Почетный пограничник Республики Беларусь Григорий Обелевский. От имени родителей военнослужащих новобранцев поздравила с принятием присяги Наталья Чупрова. 
 
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
 
Для участников торжества офицеры пограничной группы провели показательные выступления по приемам рукопашного боя. Под звуки военного оркестра колонны прошли торжественным маршем около подножия мемориала.
 
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субботним утром сотни гродненцев собрались у мемориального ансамбля воинам-пограничникам в Гродно. Пришли сюда родители, бабушки и дедушки, родственники и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Жук: «Благоустройство городов и сел, наведение порядка на земле остается важной задачей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика