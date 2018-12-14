Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу

Субботним утром сотни гродненцев собрались у мемориального ансамбля воинам-пограничникам в Гродно. Пришли сюда родители, бабушки и дедушки, родственники и знакомые новобранцев, которым сегодня предстояло принести присягу защитника Родины.

К новобранцам обратился начальник Гродненской пограничной группы полковник Константин Молостов. Он поздравил их со знаменательным событием и выразил уверенность в том, что этот день останется для молодого пополнения жизненным ориентиром.





– Мы собрались у мемориала, символизирующего мужество и стойкость пограничных застав, вступивших в неравный бой с фашистскими захватчиками в первые часы Великой Отечественной войны. Сегодняшнее поколение защитников рубежей нашей страны достойно продолжает славные боевые традиции. Примите поздравления со знаменательным событием в вашей жизни от Государственного пограничного комитета, – сказал, обращаясь к новобранцам, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Буткевич.













Теплые слова новобранцам также адресовали управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Гришук, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный пограничник Республики Беларусь Григорий Обелевский. От имени родителей военнослужащих новобранцев поздравила с принятием присяги Наталья Чупрова.

















Для участников торжества офицеры пограничной группы провели показательные выступления по приемам рукопашного боя. Под звуки военного оркестра колонны прошли торжественным маршем около подножия мемориала.











