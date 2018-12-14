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Иван Жук: «Благоустройство городов и сел, наведение порядка на земле остается важной задачей»

15.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Субботнюю прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел первый  заместитель председателя облисполкома Иван Жук. 
 
–  На Гродненщине многое делается, чтобы людям  в  городах и селах жилось комфортно. Однако благоустройство населенных пунктов,  наведение порядка на земле – задачи не только органов власти, жилищно-коммунальных служб, организаций и предприятий, но и забота каждого жителя области. Этот коллективный труд  приобретает особое значение  в  Год малой родины. Важно воспитывать  бережное отношение к окружающему миру у подрастающего поколения, – отметил  Иван Жук.
 
В нынешнем году в ходе подготовки к областным  «Дажынкам» преобразилось Ивье и населенные пункты Ивьевского района. Сейчас ведется подготовка к областному фестивалю тружеников села   в Сморгони и Сморгонском  районе. Объекты обновления уже определены. 8-9 миллионов рублей планируется выделить из областного бюджета. Будут также привлечены средства частного бизнеса, предприятий и организаций.
 
В будущем году начнутся работы  в  Скиделе –  город-спутник  областного центра станет столицей  областных «Дажынак» в 2020 году. 
 
– Гродненский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в области. В Скиделе проходят все значимые районные мероприятия. Город-спутник развивается, строится.   Ему  нужен современный стадион, учреждения культуры и другие социальные  объекты. Проектные работы по объектам необходимо завершить к концу будущего года.    В Берестовицу, Щучин, Зельву  областные  «Дажынкі» придут  в последующие годы, что позволит обновить и эти райцентры, – подчеркнул Иван Жук.
 
Общение с жителями области продолжалось три часа. Поступило 28 обращений. Наиболее активно  звонили гродненцы.  Людей волновали вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, освещения улиц, благоустройства, медицинского обслуживания. 
 
Проблемы приняты к сведению и будут решаться  по мере возможностей. Часть  вопросов  направят в районы, где их должны дополнительно изучить и принять меры.
 
 
 
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Субботнюю прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.
 
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