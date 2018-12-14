Иван Жук: «Благоустройство городов и сел, наведение порядка на земле остается важной задачей»

Субботнюю прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук.

– На Гродненщине многое делается, чтобы людям в городах и селах жилось комфортно. Однако благоустройство населенных пунктов, наведение порядка на земле – задачи не только органов власти, жилищно-коммунальных служб, организаций и предприятий, но и забота каждого жителя области. Этот коллективный труд приобретает особое значение в Год малой родины. Важно воспитывать бережное отношение к окружающему миру у подрастающего поколения, – отметил Иван Жук.

В нынешнем году в ходе подготовки к областным «Дажынкам» преобразилось Ивье и населенные пункты Ивьевского района. Сейчас ведется подготовка к областному фестивалю тружеников села в Сморгони и Сморгонском районе. Объекты обновления уже определены. 8-9 миллионов рублей планируется выделить из областного бюджета. Будут также привлечены средства частного бизнеса, предприятий и организаций.

В будущем году начнутся работы в Скиделе – город-спутник областного центра станет столицей областных «Дажынак» в 2020 году.

– Гродненский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в области. В Скиделе проходят все значимые районные мероприятия. Город-спутник развивается, строится. Ему нужен современный стадион, учреждения культуры и другие социальные объекты. Проектные работы по объектам необходимо завершить к концу будущего года. В Берестовицу, Щучин, Зельву областные «Дажынкі» придут в последующие годы, что позволит обновить и эти райцентры, – подчеркнул Иван Жук.

Общение с жителями области продолжалось три часа. Поступило 28 обращений. Наиболее активно звонили гродненцы. Людей волновали вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, освещения улиц, благоустройства, медицинского обслуживания.

Проблемы приняты к сведению и будут решаться по мере возможностей. Часть вопросов направят в районы, где их должны дополнительно изучить и принять меры.