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Истребитель Су-27 разбился при посадке в Житомирской области
Новости Украины. В Житомирской области разбился истребитель Су-27: лётчик погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет выполнял плановый полёт.
Однако при заходе на посадку истребитель потерял управление и разбился. На месте трагедии работают правоохранители. Все обстоятельства произошедшего, а также причины авиакатастрофы устанавливаются.
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Новости Украины. В Житомирской области разбился истребитель Су-27: лётчик погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет выполнял плановый полёт. ...
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