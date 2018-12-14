|
Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области
Новости Беларуси. Подросток, который пытался пронести на хоккейный турнир топор и два ножа, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, инцидент случился накануне в Гомеле перед открытием областного первенства среди детей и подростков
Холодное оружие у 17-тилетнего школьника изъяли при досмотре. После чего для выяснения всех обстоятельств правоохранители наведались к нарушителю домой. Там в комнате у парня обнаружили несколько десятков патронов различного калибра. Некоторые из них - боеприпасы к огнестрельному оружию.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
По предварительным данным, у причастного к делу школьника есть опасные наклонности. Ранее 11-классник в поле зрения милиции не попадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подросток, который пытался пронести на хоккейный турнир топор и два ножа, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)