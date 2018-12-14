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На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

15.12.2018 19:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скамейка запасных в белорусском боксе увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

В национальной команде по три, а то и четыре спортсмена хорошего уровня в каждой весовой категории. 2018 год прошел под знаком активной селекции.

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

Появилась возможность проявить себя у молодежи. Теперь наш бокс держит курс на II Европейские игры и мировой форум 2019. Главный тренер Валерий Корнилов доволен проделанной работой, такую оценку коуч озвучил на заседании президиума «Белорусской федерации бокса».

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Главная цель этого года была - создание длинной скамейки в национальной команде. Идет очень сильное наступление молодежи, которой я даю зеленый свет в национальную команду. У нас всегда было три лицензии. Говорю, даже у нас было три, в Лондоне - три. И сейчас такая планка, чтобы три - минимум.

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

Помимо подведения итогов года, на собрании были озвучены цели и задачи на следующий сезон, а так же внесены изменения в устав и обозначены основные направления в развитии отечественного бокса.
 
 
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Новости Беларуси. Скамейка запасных в белорусском боксе увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В национальной команде по три, а то и...
 
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