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На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы
Новости Беларуси. Скамейка запасных в белорусском боксе увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В национальной команде по три, а то и четыре спортсмена хорошего уровня в каждой весовой категории. 2018 год прошел под знаком активной селекции.
Появилась возможность проявить себя у молодежи. Теперь наш бокс держит курс на II Европейские игры и мировой форум 2019. Главный тренер Валерий Корнилов доволен проделанной работой, такую оценку коуч озвучил на заседании президиума «Белорусской федерации бокса».
Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Помимо подведения итогов года, на собрании были озвучены цели и задачи на следующий сезон, а так же внесены изменения в устав и обозначены основные направления в развитии отечественного бокса.
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Новости Беларуси. Скамейка запасных в белорусском боксе увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В национальной команде по три, а то и...
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