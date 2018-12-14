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В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

15.12.2018 19:46 — Разное | Партизан  
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В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщает один из риелторов, работающих на петербургском рынке недвижимости.

Фото: Вячеслав Александрович

«Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни — взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риелторам», — пишет агент по недвижимости.

Как уточняет риелтор в комментариях к посту, 58-комнатное жилье — бывшее общежитие, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности. Планировка квартиры соответствует нормам для такого типа жилья: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре комнаты.

На продажу выставлены две комнаты из 58, их совокупная площадь составляет 40 квадратных метров. Недвижимость оценена владельцем доли в 3 миллиона рублей.


Согласно рейтингу портала «Мир квартир», Московский район Санкт-Петербурга занимает пятое место в списке локаций города с самым дорогим жильем, уступая Петроградской стороне, Центральному, Василеостровскому и Адмиралтейскому районам. Средняя стоимость квартиры в Московском районе, по статистике портала, составляет 8 миллионов рублей.

Ранее в декабре эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир, выставленных на продажу в России. Победителем рейтинга стала петербургская «однушка», расположенная в элитном ЖК на Крестовском острове. Площадь квартиры — 112 квадратных метров, стоимость — около 70 миллионов рублей.





 
 
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В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщает один из риелторов, работающих на...
 
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