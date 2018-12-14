Сегодня на Вороновщине стартовала акция «Общественные объединения — детям» (Фото)





Без малого восемьдесят мальчиков и девочек со всего района получили возможность побывать на представлении минского цирка «Овация».

— Дорогие наши дети! — приветствовала ребят от имени всех представителей общественных объединений Вороновщины лидер районного отделения «Белорусского детского фонда» и заместитель председателя районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Сушинская. — Поздравляю вас с наступающими Рождеством и Новым годом. Пусть исполнятся все ваши самые заветные желания, а Дедушка Мороз принесет настоящую снежную зиму. Хороших вам впечатлений!

Двухчасовая цирковая программа быстро увлекла ребят. Выступления веселых клоунов, иллюзионистов, акробатов, воздушных гимнастов, дрессированных собак и кошек вызвали искренний восторг у юных зрителей. Не менее яркие эмоции оставили шоу мыльных пузырей и 3D лазерное шоу. Не обошлось и без сюрприза. Клоун угостил детвору вкусными сладостями.

































































































