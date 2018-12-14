Рождество опасно для здоровья: ученые удивили исследованием





Ученые из Швеции говорят, что Рождество - довольно опасный праздник. Из-за повышенного эмоционального напряжения возрастает риск сердечных приступов, об этом говорится в статье медицинского журнала The BMJ .

Врачи отмечают, что самое опасное время для людей со слабым здоровьем это рождественские и летние каникулы. Так, исследования показали, что риск перенести инфаркт возрастает. Интересно, что другие праздники, к примеру, Пасха или какие-то международные спортивные соревнования так не сказываются на человеческом организме.

Рождество и летние каникулы связаны с более высоким риском сердечного приступа - на 15% и 12% соответственно.

Специалисты также озвучили самое опасно время - это канун Рождества - 23 декабря (шансы, что приступ начнется возрастают с приближением вечера).

Отметим, в Швеции Рождество празднуют 24-25 декабря. Как правило, в этот день происходят встречи в кругу семей.

Напомним, в период новогодних праздников многие из нас уходят в гастрономический загул. Многочисленные «шубы», «оливье», обилие копченого, соленого и алкоголя оставляет увесистый след на фигурах.