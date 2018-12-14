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Серебро юных волковысских волейболисток на Олимпийских днях молодежи Гродненщины
15.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
В Гродно проходили Олимпийские дни молодежи Гродненской области среди девушек 2002-2003 гг.рождения.
В упорной борьбе волковычанки под руководством тренера Сергея Березовского уступили первое место гродненчанкам.
Третье место у свислочанок, четвертое у девушек Гродненского района.
Поздравляем!
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В Гродно проходили Олимпийские дни молодежи Гродненской области среди девушек 2002-2003 гг.рождения. В упорной борьбе волковычанки под...
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