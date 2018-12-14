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Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске
Новости Беларуси. Кто сильнее? Республиканский турнир по армрестлингу памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Ковалева выявлял обладателей самой твердой руки страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На 6-х по счету состязаниях в столице собрались 75 участников, 20 городов Беларуси представлены на турнире, есть даже ребята из России и Туркменистана, которые в данный момент учатся в белорусских вузах.
До международного статуса турнир пока не дотягивает, не хватает призового фонда, но к юбилейному, 10-му старту организаторы надеются это исправить.
Календарь внутренних и международных стартов у поклонников армрестлинга довольно насыщенный, но состязания памяти одного из родоначальников этого вида в нашей стране, Виктора Ковалева, занимают в нем особое место.
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Новости Беларуси. Кто сильнее? Республиканский турнир по армрестлингу памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Ковалева выявлял обладателей самой твердой...
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