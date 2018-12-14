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Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске

15.12.2018 20:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Кто сильнее? Республиканский турнир по армрестлингу памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Ковалева выявлял обладателей самой твердой руки страны,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске

На 6-х по счету состязаниях в столице собрались 75 участников, 20 городов Беларуси представлены на турнире, есть даже ребята из России и Туркменистана, которые в данный момент учатся в белорусских вузах.

Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске

Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске

До международного статуса турнир пока не дотягивает, не хватает призового фонда, но к юбилейному, 10-му старту организаторы надеются это исправить.

Армрестлинг. Турнир памяти Виктора Ковалева прошёл в Минске

Календарь внутренних и международных стартов у поклонников армрестлинга довольно насыщенный, но состязания памяти одного из родоначальников этого вида в нашей стране, Виктора Ковалева, занимают в нем особое место.

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Новости Беларуси. Кто сильнее? Республиканский турнир по армрестлингу памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Ковалева выявлял обладателей самой твердой...
 
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