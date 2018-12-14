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Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене

15.12.2018 20:49 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Продолжается этап кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене

15 декабря в программе значились две гонки преследования. У женщин победа досталась Кайсе Мякярайнен из Финляндии. В тройке призеров также Паулина Фиалкова из Словакии и Доротея Вирер из Италии. Белоруска Ирина Кривко заняла 12-ое место.

Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене

У мужчин победа досталась французу Мартену Фуркаду. На пьедестал почета поднялись еще немец Арнд Пайффер и норвежец Ветле Шосте Кристиансен. Белорус Роман Елетнов занял 52-е место.
 
 
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Новости мира. Продолжается этап кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  15 декабря в программе значились...
 
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