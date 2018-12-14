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В Минске проходит открытый кубок Беларуси по фехтованию
Новости Беларуси. Эти спортсмены свои места на пьедестале отвоевывают с помощью оружия, однако избегают телесного контакта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходит открытый кубок Беларуси по фехтованию. И женщины, и мужчины сражались на рапирах. В этом виде фехтования спортсмен наиболее стеснен в своих действиях – укол соперника засчитывается только в зону жилета.
Рапиру принято считать более спокойным видом фехтования, однако спортсмены здесь заряжены не меньше, чем шпажисты или саблисты. А поражение в первом бое еще больше мотивирует.
Завершит программу открытого кубка Беларуси самый зрелищный и популярный у зрителя вид фехтования – сабли. Соревнования пройдут 16 декабря в Дворце спорта.
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Новости Беларуси. Эти спортсмены свои места на пьедестале отвоевывают с помощью оружия, однако избегают телесного контакта, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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