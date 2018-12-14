Новости Беларуси. Эти спортсмены свои места на пьедестале отвоевывают с помощью оружия, однако избегают телесного контакта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В Минске проходит открытый кубок Беларуси по фехтованию. И женщины, и мужчины сражались на рапирах. В этом виде фехтования спортсмен наиболее стеснен в своих действиях – укол соперника засчитывается только в зону жилета.





Рапиру принято считать более спокойным видом фехтования, однако спортсмены здесь заряжены не меньше, чем шпажисты или саблисты. А поражение в первом бое еще больше мотивирует.





Завершит программу открытого кубка Беларуси самый зрелищный и популярный у зрителя вид фехтования – сабли. Соревнования пройдут 16 декабря в Дворце спорта.