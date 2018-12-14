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Илья Шиманович поборется за медаль чемпионата мира по плаванию
Новости Беларуси. Илья Шиманович выступит в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде (соревнования проходят в китайском Ханчжоу), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
15 декабря в полуфинале на дистанции 50 метров брассом наш спортсмен показал четвертый результат и 16 декабря поборется за медаль в решающем заплыве.
Напомним, ранее Шиманович завоевал в Ханчжоу серебро на дистанции 100 метров брассом.
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Новости Беларуси. Илья Шиманович выступит в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде (соревнования проходят в китайском Ханчжоу), сообщили в программе...
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