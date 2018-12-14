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Психолог рассказала, почему люди "подсаживаются" на сериалы

15.12.2018 21:08 — Разное | Партизан  
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Ранее специалисты выяснили, что россияне в среднем проводят по 13 часов в месяц за просмотром фильмов и телешоу.



Человек, смотрящий большое количество сериалов и заменяющий ими дела, находится в депрессивном состоянии. Об этом Лайфу рассказала врач — клинический психолог гипнотерапевт Ирина Коржаева.

— Если человек смотрит сериал, значит, у него на это есть время. Но даже если у него нет на это времени и он их всё равно смотрит, как обычно это происходит, а у человека очень много дел, а он сидит-лежит и смотрит сериал, значит, он находится в состоянии депрессивном или преддепрессивном, — считает Коржаева.

Она отметила, что происходит это из-за того, что человеку некуда идти или жизнь внешне кажется скучной. Испытывая внутреннюю пустоту, человек начинает с помощью сериалов заполнять себя жизнями любимых героев.

— Если человек смотрит обычный сериал перед сном, одну-две серии, это нормально, если смотрит больше, то здесь уже нужно обратить внимание на своё психическое состояние, — подчеркнула Коржаева.


Она добавила, что люди, смотрящие сериалы неделями, скорее всего, не имеют реальных дел и у них, вполне возможно, нет друзей. И сейчас, когда грядут новогодние праздничные мероприятия в городе, такие люди будут сидеть дома из-за страха быть активными и неумения развлекаться.

Как ранее писал Лайф, специалисты выяснили, что россияне тратят тринадцать часов в месяц на просмотр сериалов и фильмов.


 
 
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Ранее специалисты выяснили, что россияне в среднем проводят по 13 часов в месяц за просмотром фильмов и телешоу.
 
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