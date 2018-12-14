В Минске стартовал Рождественский конкурс вокалистов

Финалисты поборются за Гран-при в 10 тыс. долларов, три премии в 8, 6 и 4 тыс. долларов соответственно, а также специальные призы от членов жюри и, конечно, Приз зрительских симпатий.





Кроме того, зрители могут следить за конкурсом в режиме онлайн – на официальном YouTube-канале Большого театра Беларуси.



