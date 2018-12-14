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В Минске стартовал Рождественский конкурс вокалистов

15.12.2018 20:52 — Разное | Партизан  
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Сегодня, 15 декабря, прошел первый тур.

Финалисты поборются за Гран-при в 10 тыс. долларов, три премии в 8, 6 и 4 тыс. долларов соответственно, а также специальные призы от членов жюри и, конечно, Приз зрительских симпатий.

Кроме того, зрители могут следить за конкурсом в режиме онлайн – на официальном YouTube-канале Большого театра Беларуси.


 
 
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Сегодня, 15 декабря, прошел первый тур.
 
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