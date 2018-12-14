Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира. Белорус Роман Елетнов пришел 52-м

Фуркад ни разу не промахнулся на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 минуты 22,3 секунды (0+0+0+0). На втором месте Арнд Пайффер из Германии, который отстал от победителя на 13,7 сек (1+0+0+0). Замкнул тройку лидеров норвежец Ветле Шостад Кристиансен – +16,1 сек (0+0+0+0).









Белорусский спортсмен Роман Елетнов «мазал» на каждом из огневых рубежей и занял 52-е место –+5 мин 13,2 сек (2+1+2+2).





Второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершится 16 декабря двумя эстафетами.



