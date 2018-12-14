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Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

15.12.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Заместитель председателя райисполкома Ирина Петрусевич приняла участие в 10-й конференции городов-побратимов Германии и Беларуси, которая проходила в немецком городе Виттенберг.

– Официальные встречи начались еще в Берлине. Сначала участники форума встретились с немецко-белорусской парламентской группой в Бундестаге и обсудили партнерские отношения с городами-побратимами, а также перспективы сотрудничества между двумя странами. Речь, в частности, шла о взаимодействии в самых разных направлениях – в культуре, образовании, экономике, бизнесе.

После возложения цветов к подножию памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке, состоялся прием в Посольстве Республики Беларусь в ФРГ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Денис Сидоренко отметил, что в укреплении и развитии отношений между Германией и Беларусью в последние годы предпринимаются активные действия на уровне глав государств, парламентариев, а также в рамках института побратимства и личных контактов. Партнерство позволяет осуществлять культурные и образовательные, молодежные и спортивные обмены, реализовывать совместные проекты по устойчивому развитию.

Именно в эти дни по приглашению немецкой стороны в Берлине с официальным визитом находилась Рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с Парламентом ФРГ. Заместитель руководителя Рабочей группы Татьяна Конончук, с которой довелось пообщаться во время встречи в посольстве, рассказала, что в ходе деловых встреч обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, защиты окружающей среды и устойчивого развития, поднимались также темы безопасности ядерных реакторов, противодействия терроризму и другие.

— Наши встречи важны для поиска новых возможностей, укрепления взаимопонимания, а также для поддержания мира и безопасности, – сформулировал цели Конференции председатель Белорусской общественной организации «Породненные города» Борис Батура.

Подобные встречи – источник возможностей, улучшение качества сотрудничества и взаимодействия с городами-побратимами. Важно позаботиться сегодня о продуктивных отношениях в будущем. Именно поэтому главным акцентом форума стала деятельность молодежи, привлечение ее к активному взаимодействию в дальнейшем с целью преемственности поколений. А тему форума сформулировали с перспективой —  «Взять на себя ответственность: гражданское общество и молодежь, город и страна укрепляют партнерство».

В следующем году будет отмечаться 30-летие побратимства Беларуси и Германии. Если изначально сотрудничество было направлено на примирение, то уже сейчас встречи носят другой характер, направленный на взаимодействие в самых разных сферах, начиная от культуры и образования и заканчивая жилищно-коммунальным хозяйством, развитием бизнеса.

В формате «Мировое кафе» проходили круглые столы по пяти основным вопросам, таким как экономика и инвестиции в устойчивом региональном развитии, сотрудничество города и гражданского общества и другим. Наша группа, в составе которой кроме меня работали переводчик и учитель иностранных языков Ирина Лукашенко и председатель общественной организации «Круг друзей Костюковичи-Дитценбах» Дитмар Кольмер, проявила интерес к теме «Молодежь формирует городские партнерства – развитие идей». Опыт сотрудничества Костюковичи-Дитценбах, о котором рассказал господин Кольмер, всех удивил многовекторностью. Ведь в других городах, как правило, распространен только культурный обмен. А у нас идет очень серьезная материальная, оздоровительная, образовательная поддержка. Ежегодно наши друзья из Дитценбаха организуют поездки в Германию для детей, изучающих немецкий язык, где они участвуют в различных проектах с погружением в языковую среду (сначала был цирковой проект, теперь реализуется театральный проект), а учителя немецкого языка проходят стажировку в Академии повышения квалификации учителей и в одной из школ города, тем самым повышая свою компетентность и получая профессиональное развитие. А дети, в свою очередь, получают не только мотивацию к изучению языка, но и определяются с выбором будущей профессии – появляется желание стать либо переводчиком, либо учителем немецкого языка.

Формат таких встреч дает возможность не только обменяться опытом, но и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, увидеть, какие еще формы можно применить в работе, чтобы взаимодействие набирало новые обороты.

Так, с целью планирования работ на будущий год мы встретились с президентом Академии повышения квалификации учителей господином Ленцом. Состоялась также рабочая беседа с его заместителем господином Вернером, во время которой обсуждались детали предстоящей учительской стажировки, а также вопрос обеспечения школ нашего района современными дидактическими материалами для изучения немецкого языка. Довелось пообщаться и с директором Эрнст-Ройтер-школы, который также принимает активное участие в реализации совместных проектов. К слову, со стороны Министерства образования и культуры земли Гессен оказывается значительная поддержка в реализации учительского проекта.

Встреча с мэром города Дитценбаха господином Юргеном Рогом носила конструктивный характер. Разговор шел о дальнейших совместных проектах в формате «город – городу». Самое главное, что мы в лице руководства города-побратима находим понимание и большое желание сотрудничать, поэтому с уверенностью могу сказать, что запланированные проекты будут реализованы.

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ирина Петрусевич: «Когда люди контактируют, это позволяет поддерживать мир между странами»

Ольга КРИВОШЕЕВА.

Фото из архива Ирины ПЕТРУСЕВИЧ. 

 
 
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Заместитель председателя райисполкома Ирина Петрусевич приняла участие в 10-й конференции городов-побратимов Германии и Беларуси, которая проходила в немецком...
 
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