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Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

15.12.2018 21:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря эту знаменательную дату отметили в поселке Езерище.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

В 1943-м жестокие бои здесь развернулись за Городокский выступ. Немцы были хорошо укреплены. Однако первые шаги к Победе уверенно сделали советские солдаты. Командовал I Прибалтийским фронтом, тогда еще генерал, Иван Баграмян. Именно за освобождение Беларуси он получил первую звезду Героя Советского Союза.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Танк, который участвовал в боях за Езерище. Безмолвный свидетель жестоких сражений. Сегодня он охраняет покой более 250 солдат, погибших в самом начале Городокской наступательной операции. Завершить ее планировали за 2-3 дня. А удалось лишь через полмесяца.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Тамара Иванова, директор Городокского районного краеведческого музея:
Боеприпасов было мало. Носили. Армия сюда подходя, к началу операции, сделала 130-километровый бросок. Марш-бросок. Представьте, они пришли пешком оттуда, с района, допустим, Невеля.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Взятие Городокского выступа было первым серьезным заданием для командующего I Прибалтийским фронтом, тогда еще генерала, Ивана Баграмяна. Легендарного полководца и его солдат вспоминают местные жители. А истории их подвигов передают из поколения в поколение.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Арина Куксинская, учащийся СШ№1 Городка:
Мой прадед рассказывал, что где-то недалеко был детский дом. И Баграмян помогал деткам, которые потеряли своих мамочек, папочек. И он им помогал им вместе со своей армией, кормил.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Именно за освобождение Беларуси маршал Баграмян получил первую звезду Героя Советского Союза. В послевоенные годы он, уроженец Армении, неоднократно приезжал в нашу страну. После его смерти эту традицию продолжили дети и внуки.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Анастасия Аласания, СТВ:
В день открытия бюста легендарному полководцу, его внук, тоже Иван Баграмян, сделал Беларуси бесценный подарок. Командирские часы деда 1937 года. Их выдавали вместе с комплектом офицерской формы. Стрелки часов остановились без двадцати десять. Это время начала освобождения Городка.

Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?

Отбить район у фашистов удалось лишь 31 декабря. Освободили 1200 деревень и поселков. Увы, не обошлось без потерь. В братских могилах только в Городокском районе не менее 30 тысяч советских солдат.
 
 
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Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря эту...
 
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