|
Как связан с витебской землёй легендарный полководец Иван Баграмян?
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря эту знаменательную дату отметили в поселке Езерище.
В 1943-м жестокие бои здесь развернулись за Городокский выступ. Немцы были хорошо укреплены. Однако первые шаги к Победе уверенно сделали советские солдаты. Командовал I Прибалтийским фронтом, тогда еще генерал, Иван Баграмян. Именно за освобождение Беларуси он получил первую звезду Героя Советского Союза.
Танк, который участвовал в боях за Езерище. Безмолвный свидетель жестоких сражений. Сегодня он охраняет покой более 250 солдат, погибших в самом начале Городокской наступательной операции. Завершить ее планировали за 2-3 дня. А удалось лишь через полмесяца.
Тамара Иванова, директор Городокского районного краеведческого музея:
Взятие Городокского выступа было первым серьезным заданием для командующего I Прибалтийским фронтом, тогда еще генерала, Ивана Баграмяна. Легендарного полководца и его солдат вспоминают местные жители. А истории их подвигов передают из поколения в поколение.
Арина Куксинская, учащийся СШ№1 Городка:
Именно за освобождение Беларуси маршал Баграмян получил первую звезду Героя Советского Союза. В послевоенные годы он, уроженец Армении, неоднократно приезжал в нашу страну. После его смерти эту традицию продолжили дети и внуки.
Анастасия Аласания, СТВ:
Отбить район у фашистов удалось лишь 31 декабря. Освободили 1200 деревень и поселков. Увы, не обошлось без потерь. В братских могилах только в Городокском районе не менее 30 тысяч советских солдат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря эту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)