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Долг Родине. Новобранцы белорусской армии приняли присягу
Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных силах Беларуси. Около девяти тысяч новобранцев 15 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные церемонии прошли во всех воинских соединениях страны.
Портрет маслом в доме у Игоря Каминского стоит на видном месте. Офицер запаса хранит картину, как память о службе в ВДВ.
Рассказами о ней с малых лет проникался и сын брестчанина.
Игорь Каминский, подполковник запаса:
Неудивительно, что Денис пошёл по стопам отца. С волнением, но улыбками родители высматривали его на присяге. Он, как и ещё тысяча новобранцев, дал клятву Родине в Брестской крепости.
Денис Богодяж, военнослужащий:
А вот в Печах присягу принимали больше 2,5 тысяч человек. Это солдаты, которые будут служить на срочной и службе в резерве.
Свои напутствия им давали ветераны армии, военное руководство. И, конечно, родители.
72-й ОУЦ, по традиции, аккумулирует больше всего солдат срочной службы. Неудивительно, что церемонию принятия присяги здесь зачастую посещает министр обороны.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Сегодня давали клятву и будущие пограничники. Присягу в Пинске приняли 100 ребят. Служить они будут в Пинском погранотряде. Который охраняет 300 километров белорусско-украинской границы.
Егор Грачек, военнослужащий:
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных силах Беларуси. Около девяти тысяч новобранцев 15 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в...
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