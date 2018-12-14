Порошенко объявил о создании Украинской православной автокефальной церкви

Президент Украины Петр Порошенко по окончании объединительного собора в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю все с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - заявил он, выйдя из собора под перезвон колоколов с председателем Верховной рады Андреем Парубием и представителем вселенского патриарха митрополитом Галльским Эммануилом.

Порошенко еще раз подчеркнул, что государство "не будет вмешиваться в дела церковные".

Предстоятелем новой церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Об этом объявил со сцены в центре Киева министр культуры Евгений Нищук.

Ранее украинские СМИ сообщали, что проект устава автокефальной православной церкви предусматривает, что ее будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до объединительного собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата. Постоянный член Священного синода, член Высшего церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Объединительный собор

Сегодня в Киеве прошел объединительный собор, созванный для создания единой поместной церкви Украины. Таким образом власти страны рассчитывали при поддержке Константинополя сделать еще один шаг к получению томоса об автокефалии, с просьбой о даровании которой Порошенко обратился в апреле к патриарху Варфоломею.

Инициаторы создания автокефальной церкви предполагали, что в работе объединительного собора примут участие епископы УПЦ Московского патриархата и представители двух неканонических церквей - т.н. Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако УПЦ МП от участия в соборе сразу отказалась.

После создания новой религиозной структуры, по информации Киевского патриархата, ее лидер получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея в Стамбуле 6 января.

А РПЦ против

В Русской православной церкви считают канонически ничтожным прошедший в субботу в Киеве объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы.

"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает", - заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь", - добавил он.