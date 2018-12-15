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В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

15.12.2018 — Разное | Полымя  
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В субботу, 15 декабря, в Жуховичском доме культуры было жарко и многолюдно – зрителям предстояло выбрать лучший голос Кореличчины. После первого этапа в полуфинал прошли девять участников, наставниками которых были Александр Лихута, Валерия Кулак и Ирина Бондарева. Каждый из артистов представил на суд зрителей по одной композиции, среди которых были, например, всеми любимые «Фантазёр» и «Одинокая волчица». После выступлений жюри предстояло выбрать лучших из лучших – тех, за кого впоследствии и голосовало народное жюри. В итоге финалистами стали Марина Песецкая, Елена Пашкевич и Александр Жамойда.

Не остались без внимания и сами наставники – во время голосования каждый из профессионалов исполнил по сольной композиции, вызвав тем самым бурную реакцию у зрителей в зале.

В итоге лучшим голосом культурной столицы среди агрогородков Кореличского района в категории 30+ стал Александр Жамойда из команды Ирины Бондаревой, получивший в свою копилку более 100 голосов. Второе место заняла Елена Пашкевич, а бронза досталась Марине Песецкой.
В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

В Жуховичах выбрали лучший голос Кореличского района

Виктория КОСТЮК
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В субботу, 15 декабря, в Жуховичском доме культуры было жарко и многолюдно – зрителям предстояло выбрать лучший голос Кореличчины. После
 
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