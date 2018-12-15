Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной церкви «без Путина и Кирилла», но «с Богом»

Фото: пресс-служба президента Украины





телеканал «112 Украина». Это произошло на Софийской площади в Киеве, после Объединительного собора, передает«112 Украина».





«Только что представители УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную церковь. Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Церкви-Матери», — отметил он.





Порошенко подчеркнул, что это объединенная и независимая Украинская православная церковь. «Это — церковь без Путина. Это — церковь без Кирилла. Это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это — церковь с Богом и Украиной!» — сказал он.









При этом Порошенко подчеркнул, что власть будет уважать тех, кто решит по тем или иным причинам остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью. Он также пообещал защиту прав священников и мирян УПЦ Московского патриархата со стороны государства, если они примут добровольное решение о выходе из церкви.





На Объединительном соборе в Киеве 15 декабря украинские иерархи избрали главу новой автокефальной православной церкви, им стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата.





В соборе участвовали 190 человек, большинство из них относится к УПЦ КП. Также на соборе присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон.





Избранный глава новой украинской церкви вскоре отправится в Константинополь и получит от Вселенского патриарха томос о церковной автокефалии.





Ранее президент Украины Петр Порошенко, который также принимал участие в Объединительном соборе, сказал, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви — это вопрос украинской национальной безопасности.







