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Трамп объявил об отставке еще одного министра

15.12.2018 21:20 — Разное | Партизан  
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Американский лидер заявил, что кандидатура нового главы ведомства будет объявлена на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке министра внутренних дел Райана Зинке.

Он покинет пост до конца года. Об этом глава государства сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

— Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за службу нашей стране, — написал Трамп.


Американский лидер отметил, что кандидатура нового министра будет объявлена на следующей неделе. Причины отставки Зинке он не назвал.

В ноябре Трамп заявил о намерении отправить в отставку министра внутренней безопасности.


 
 
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Американский лидер заявил, что кандидатура нового главы ведомства будет объявлена на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке...
 
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