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"Один ребенок точно": Кабаеву ждет пополнение в семье

15.12.2018 23:49 — Разное | UDF  
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Фото: www.globallookpress.com
Недавно модель, блогер Александра Кабаева с супругом, звездой "Дома-2" Александром Липовым появились на премьере мюзикла "Саша|Alex" в столичном "Известия-Холл". Поклонники модели гадают: как сложатся на вид прекрасные отношения супругов? Об этом "Дни.ру" узнали у экстрасенса.

"Брак их будет долгим. В отношениях они очень давно. Даже когда ее муж ходил на программу "Давай поженимся, то все это было всего лишь ради пиара, потому что невеста у него уже была", – пояснила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. По ее мнению, парочка вместе придумывает разные эпатажные истории, чтобы быть обсуждаемой и находиться "на плаву".

Экстрасенс уверена, что если в следующем году мы услышим вокруг Александры Кабаевой и Александра Липового какие-то скандалы, например, что пара расстается или у мужчины есть любовницы, то это не будет правдой. Абравитова сравнила их с двумя голубочками, которые спокойно и мирно разрабатывают подобные пиар-сценарии, сидя дома.

"Вполне возможно в этой паре и деторождение. Один ребенок, по крайней мере, точно. Пара устойчивая и стабильная уже давно", – заявила ясновидящая. При этом она признала, что у влюбленных в жизни бывало всякое.

"Их пытались раскачать и вывести на определенные эмоции и ссоры. Все эти провокации абсолютно ничем не закончатся. Эта пара приросла друг к другу, и по жизни они также будут идти вместе", – уверена Абравитова. По ее словам, в данной паре кроме страсти и любви присутствует еще и дружба, скрепляющая их брак.

 
 
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Александра Кабаева с супругом, звездой "Дома-2" Александром Липовым появились на премьере мюзикла.
 
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