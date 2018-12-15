"Один ребенок точно": Кабаеву ждет пополнение в семье

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пояснила таролог, ясновидящая. По ее мнению, парочка вместе придумывает разные эпатажные истории, чтобы быть обсуждаемой и находиться "на плаву".Экстрасенс уверена, что если в следующем году мы услышим вокругкакие-то скандалы, например, что пара расстается или у мужчины есть любовницы, то это не будет правдой. Абравитова сравнила их с двумя голубочками, которые спокойно и мирно разрабатывают подобные пиар-сценарии, сидя дома."Вполне возможно в этой паре и деторождение. Один ребенок, по крайней мере, точно. Пара устойчивая и стабильная уже давно", – заявила ясновидящая. При этом она признала, что у влюбленных в жизни бывало всякое.уверена Абравитова. По ее словам, в данной паре кроме страсти и любви присутствует еще и дружба, скрепляющая их брак.