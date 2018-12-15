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Вселенский патриарх поздравил митрополита Епифания с избранием и благословил

15.12.2018 23:38 — Разное | UDF  
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Фото: GETTY IMAGES
Вселенский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием.

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил. Как сообщает gordonua.com, oб этом пишет "ВВС Україна" со ссылкой на два источника.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", – сообщил собеседник.

Отмечается, что реакция Варфоломея может означать, что Вселенский патриархат признает результаты объединительного собора в Украине.

Сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Известно, что прибыло двое митрополитов УПЦ МП. В ходе собора избрали предстоятелем единой православной церкви Украины митрополита Епифания. Он получит от вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии Украинской православной церкви. Спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий 13 декабря сообщал, что это произойдет 6 января.

 
 
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Вселенский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием.
 
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