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Борис Желиба: Россия закрывает рынок для белорусских товаров

15.12.2018 23:35 — Разное | UDF  
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Отрицательное сальдо в торговле с РФ будет только увеличиваться.

Экономист Борис Желиба объяснил «Радыё Рацыя», почему увеличивается отрицательное сальдо в торговле с Россией.

«К сожалению, в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается, - заявил премьер-министр Сергей Румас. - По итогам 10 месяцев отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилoсь на $ 3,3 миллиарда. Причина этого - мы медленно движемся в решении важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов».

Как считает Борис Желиба:

- Темпы импорта из России куда больше, чем составляет экспорт белорусских товаров, а потому и наблюдаем такую ситуацию. И здесь нужно отметить, что отрицательное сальдо с Россией было всегда. Мы покупаем российскую нефть и газ, это довольно большие объемы. В Беларуси очень энергоемкое производство. Австрия, например, покупает 8 млрд. кубометров газа, а ее экономика по внутреннему валовому продукту в несколько раз больше, чем белорусская. Поэтому мы платим в валюте довольно большие суммы России.

- Но сальдо увеличилось аж на $ 3,3 миллиарда. Это довольно много...

- В этом году хорошо поработал Россельхознадзор. Благодаря его усилиям, у нас сельскохозяйственный экспорт в Россию очень замедлился и даже сократился. Россияне поставили шлагбаум на пути вроде бы некачественной белорусского продукции, хотя всем известно, что дело абсолютно не в этом. Просто они таким образом защищают свой рынок от белорусских товаров. Поэтому отрицательное сальдо в торговле растет и приобретает угрожающие размеры. Если правительство ничего не будет делать в этом направлении, то ситуация только ухудшится.

 
 
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Отрицательное сальдо в торговле с РФ будет только увеличиваться.
 
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