Борис Желиба: Россия закрывает рынок для белорусских товаров

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Экономистобъяснил, почему увеличивается отрицательное сальдо в торговле с Россией.- заявил премьер-министр. -Как считает Борис Желиба:- Темпы импорта из России куда больше, чем составляет экспорт белорусских товаров, а потому и наблюдаем такую ситуацию. И здесь нужно отметить, что отрицательное сальдо с Россией было всегда. Мы покупаем российскую нефть и газ, это довольно большие объемы. В Беларуси очень энергоемкое производство. Австрия, например, покупает 8 млрд. кубометров газа, а ее экономика по внутреннему валовому продукту в несколько раз больше, чем белорусская. Поэтому мы платим в валюте довольно большие суммы России.- В этом году хорошо поработал Россельхознадзор. Благодаря его усилиям, у нас сельскохозяйственный экспорт в Россию очень замедлился и даже сократился. Россияне поставили шлагбаум на пути вроде бы некачественной белорусского продукции, хотя всем известно, что дело абсолютно не в этом. Просто они таким образом защищают свой рынок от белорусских товаров. Поэтому отрицательное сальдо в торговле растет и приобретает угрожающие размеры. Если правительство ничего не будет делать в этом направлении, то ситуация только ухудшится.