Когда наступит очередной мировой финансовый кризис?

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Конечно, "беда не приходит одна" и для полноценного кризиса по аналогии с Мировым экономическим кризисом 2008 года требуется нечто большее помимо кризиса в США. Обычно должно срезонировать несколько второстепенных событий. Впрочем, их сейчас в избытке – торговые войны, Brexit, Иран и другие.Возвращаясь к США – одним из немногих надежных макроэкономических индикаторов, позволяющих предсказывать американские экономические и финансовые кризисы является динамика кривой доходностей американских гособлигаций (на графике отмечена розовым цветом). Она представляет собой график, на котором показана доходность однотипных облигаций с разными сроками погашения. В нормальной ситуации ставки по облигациям с коротким сроком ниже, чем по инструментам с длительными сроками: больше срок кредита – выше ставка.Изредка происходит интересное событие – "инвертирование" кривой доходностей. В этом случае ставки доходностей к погашению краткосрочных облигаций могут на некоторое время превышать доходности долгосрочных. Собственно, это событие и является своего рода предвестником скорой рецессии в американской экономике и/или распродаж на финансовом рынке.Мы хорошо помним кризисы прошлых лет и знаем их природу. Поэтому создали специальный тест, пройдя который вы узнаете, насколько готовы к новым потрясениям и сможете ли на них заработать.Последний год кривая доходностей гособлигаций США принимала все более и более уплощенный, а теперь и демонстрирует частично инвертированный характер. В частности, доходности двухлетних бондов уже немного превысили доходность пятилетних и спреды продолжают расширяться. В ближайшие кварталы доходности двухлетних бондов могут обогнать также десятилетние. За последние 50 лет в США было 7 периодов рецессии (на графике отмечены серым цветом) и каждому из них за 0,5-2 года предшествовала подобная инверсия.Экономический смысл инверсии кривой доходностей облигаций заключается в том, что определенный тип инвесторов из-за опасения последствий перегрева экономики и рынка в краткосрочной перспективе выходят из относительно краткосрочных и потому ликвидных облигаций. Более того, сама ФРС дополнительно подталкивает вверх доходности краткосрочных облигаций за счет повышения ставки гораздо выше того уровня, который намерена удерживать в долгосрочной перспективе. Помимо борьбы посредством жесткой монетарной политики с пузырями на рынках и в экономике ФРС еще нужен и некий "запас прочности" по величине ставки, чтобы при необходимости иметь возможность ее снижения в случае кризиса. Если бы ФРС сейчас не повышала ставку и просто ждала, когда пузырь лопнет самостоятельно – к моменту кризиса она бы подошла с околонулевыми ставками и не смогла бы проводить полноценную контрциклическую монетарную политику подразумевающую их снижение. Да и сам бы пузырь при бесконтрольном росте нанес бы несопоставимо более серьёзный ущерб.