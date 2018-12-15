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Райффайзенбанк: доллар взлетит в 2019 году

15.12.2018 23:31 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Российский валютный рынок в следующем году рискует пережить новую волну девальвации рубля.

Если цены на нефть останутся на текущих отметках - около 60 долларов за баррель Brent, - а ЦБ и Минфин возобновят скупку валюты на бирже, курс доллара в течение года может подскочить до 73-77 российских рублей, прогнозирует Райффайзенбанк. Об этом пишет finanz.ru.

Камнем, который будет тянуть рубль на новое дно, остается отток капитала. В ноябре, по данным ЦБ, он составил 15,8 млрд долларов и стал рекордным с февраля 2015-го - пика боевых действий в Донбассе, когда санкции и обвал цен на нефть поставили на грань неплатежеспособности крупнейшие госкомпании - от «Роснефти» до ВЭБа.

Накопленным итогом за 11 месяцев отток в 3,3 раза превысил прошлогодний, а общая сумма - 58,5 млрд долларов - оказалась выше, чем за два предыдущих года вместе взятые (25,2 и 18,5 млрд долларов соответственно).

В декабре улучшений не предвидится: компаниям и банкам предстоит пройти традиционный предновогодний пик погашений внешнего долга - 12,5 млрд долларов, согласно графику ЦБ. Это будет способствовать оттоку валюты и ослаблению рубля, считают в банке. Относительным благоприятным будет январь: из-за праздников сократится импорт и, как следствие, отток валюты. В результате сальдо платежного баланса составит 14 млрд долларов и с лихвой покроет возобновление интервенций ЦБ. Регулятор, напомним, объявил о намерении вернуться к скупке долларов, евро и фунтов стерлингов после новогодних праздников.

Однако в последующие месяцы рубль начнет слабеть, предупреждает Райффайзенбанк.

«По нашим оценкам, при текущих ценах на нефть и курсе рубля сальдо счета текущих операций в 2019 году составит всего лишь 33 млрд долларов, чего будет недостаточно даже для выплат по внешнему долгу (54 млрд долларов к погашению, из них рефинансировано, скорее всего, будет не более половины)», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«Если в таких условиях в январе будут возобновлены регулярные валютные интервенции, то это приведет к существенному ослаблению рубля от текущих уровней», - продолжает он: курс доллара вырастет примерно на 10 рублей, до 73-77 рубля за доллар.

«Кроме того, стоит учитывать дополнительный отток капитала, связанный с возможным введением санкций», - добавляет эксперт.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский валютный рынок в следующем году рискует пережить новую волну девальвации рубля.
 
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