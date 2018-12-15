16 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Казахстан - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Иван Молчальник. В этот день сведущие люди советовали молодёжи попридержать язык, помолчать. Кто на Молчальника помолчит, тот красноречив весь год будет.

РОДИЛИСЬ:

1770 Людвиг ван БЕТХОВЕН, великий немецкий композитор. Создал героико-драматический тип симфонизма. Известно, что отец жутко издевался над Людвигом и нещадно бил его. Сам Бетховен признавал своими 20 детей, хотя ни разу не был женат. В возрасте 32 лет полностью потерял слух.

1775 Джейн ОСТИН, английская писательница. Она говорила: «Праздник - это когда ты можешь делать даже то, чего не умеешь делать».

1935 Светлана Сергеевна ДРУЖИНИНА, российская актриса, режиссёр.

1946 Бенни АНДЕРССОН, автор песен, пианист и вокалист группы «АВВА».

1948 Юрий Александрович НИКОЛАЕВ, российский телеведущий. Состоит во втором браке, детей нет. Вечером 2 июня 1978 года он в прямом эфире прочитал программу телепередач в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на перспективу самых жёстких последствий для Николаева, глава Гостелерадио СССР Сергей ЛАПИН решил: «Строго наказать, но на телевидении оставить».

1953 Александр Тимофеевич ПРОКОПЕНКО, белорусский футболист. Умер в 1989 году.

1959 Юрий Анатольевич ШЕВЦОВ, белорусский гандболист, главный тренер.

1981 Ольга Владимировна МЕДЫНИЧ, российская актриса. У неё сын от первого брака.

1982 Анна Владимировна СЕДОКОВА, украинская певица. Дочь Алина от брака с белорусским футболистом Валентином БЕЛЬКЕВИЧЕМ, дочь Моника от брака с бизнесменом Максимом ЧЕРНЯВСКИМ, сын Гектор от брака с Артёмом КОМАРОВЫМ. В начале карьеры Седокова выступала под псевдонимом Аннабель.

1988 Матс Юлиан ХУММЕЛЬС, немецкий футболист.

1988 Александр Владимирович ПАЛЬ, российский актёр.

СОБЫТИЯ:

1388 В летописях был впервые упомянут белорусский город Молодечно.

1773 «Бостонское чаепитие». Переодетые индейцами жители Бостона совершили налёт на три судна британской Ост-Индской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном итоге, к образованию США.

1899 Был основан футбольный клуб «Милан». Свой первый матч клуб выиграл со счётом 3:0. Цвет клуба - красно-чёрный. Красный цвет символизирует дьявола - покровителя команды, а чёрный - опасность, которая грозит всем его соперникам.

1931 На основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР был организован первый в мире профессиональный цыганский театр «Ромэн.

1961 Бразилец Э. ди ОЛИВЕЙРА установил мировой рекорд скорости приёма «морзянки» - 175 знаков в минуту.

1979 Впервые человек преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли (американский автогонщик Стэн БАРРЕТТ).

1998 В Японии показали очередную серию мультфильма «Покемон», которая из-за неудачно использованного приёма анимации вызвала приступы эпилепсии примерно у 700 детей. Некоторые врачи предположили, что многие из детей были симулянтами, однако этот инцидент послужил началом масштабной травли и всевозможных обвинений в адрес всего сериала.

2011 В ходе беспорядков в казахском городе Жанаозен погибли 14 человек.