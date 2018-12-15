ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 декабря. События и люди

16.12.2018 05:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
16 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Казахстан - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Иван Молчальник. В этот день сведущие люди советовали молодёжи попридержать язык, помолчать. Кто на Молчальника помолчит, тот красноречив весь год будет.

РОДИЛИСЬ:

1770 Людвиг ван БЕТХОВЕН, великий немецкий композитор. Создал героико-драматический тип симфонизма. Известно, что отец жутко издевался над Людвигом и нещадно бил его. Сам Бетховен признавал своими 20 детей, хотя ни разу не был женат. В возрасте 32 лет полностью потерял слух.

1775 Джейн ОСТИН, английская писательница. Она говорила: «Праздник - это когда ты можешь делать даже то, чего не умеешь делать».

1935 Светлана Сергеевна ДРУЖИНИНА, российская актриса, режиссёр.

1946 Бенни АНДЕРССОН, автор песен, пианист и вокалист группы «АВВА».

1948 Юрий Александрович НИКОЛАЕВ, российский телеведущий. Состоит во втором браке, детей нет. Вечером 2 июня 1978 года он в прямом эфире прочитал программу телепередач в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на перспективу самых жёстких последствий для Николаева, глава Гостелерадио СССР Сергей ЛАПИН решил: «Строго наказать, но на телевидении оставить».

1953 Александр Тимофеевич ПРОКОПЕНКО, белорусский футболист. Умер в 1989 году.

1959 Юрий Анатольевич ШЕВЦОВ, белорусский гандболист, главный тренер.

1981 Ольга Владимировна МЕДЫНИЧ, российская актриса. У неё сын от первого брака.

1982 Анна Владимировна СЕДОКОВА, украинская певица. Дочь Алина от брака с белорусским футболистом Валентином БЕЛЬКЕВИЧЕМ, дочь Моника от брака с бизнесменом Максимом ЧЕРНЯВСКИМ, сын Гектор от брака с Артёмом КОМАРОВЫМ. В начале карьеры Седокова выступала под псевдонимом Аннабель.

1988 Матс Юлиан ХУММЕЛЬС, немецкий футболист.

1988 Александр Владимирович ПАЛЬ, российский актёр.

СОБЫТИЯ:

1388 В летописях был впервые упомянут белорусский город Молодечно.

1773 «Бостонское чаепитие». Переодетые индейцами жители Бостона совершили налёт на три судна британской Ост-Индской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном итоге, к образованию США.

1899 Был основан футбольный клуб «Милан». Свой первый матч клуб выиграл со счётом 3:0. Цвет клуба - красно-чёрный. Красный цвет символизирует дьявола - покровителя команды, а чёрный - опасность, которая грозит всем его соперникам.

1931 На основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР был организован первый в мире профессиональный цыганский театр «Ромэн.

1961 Бразилец Э. ди ОЛИВЕЙРА установил мировой рекорд скорости приёма «морзянки» - 175 знаков в минуту.

1979 Впервые человек преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли (американский автогонщик Стэн БАРРЕТТ).

1998 В Японии показали очередную серию мультфильма «Покемон», которая из-за неудачно использованного приёма анимации вызвала приступы эпилепсии примерно у 700 детей. Некоторые врачи предположили, что многие из детей были симулянтами, однако этот инцидент послужил началом масштабной травли и всевозможных обвинений в адрес всего сериала.

2011 В ходе беспорядков в казахском городе Жанаозен погибли 14 человек.

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людвиг ван Бетховен, Артур Кларк, Юрий Николаев, Анна Седокова и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские хоккеисты проиграли Латвии на молодежном ЧМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика