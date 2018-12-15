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Намёк "нищебродам" или троллинг? Реклама такси появилась на велодорожке

16.12.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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К велосипедистам относятся по-разному. Пешеходы их недолюбливают, потому что не могут поделить тротуар, водители намекают - да вы просто не можете себе позволить купить автомобиль, потому такие агрессивные! А вот таксисты просто и банально стали троллить и "клеить" свою рекламу прямо на пути у "двухколёсных".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61597.php

Намёк "нищебродам" или троллинг? Реклама такси появилась на велодорожке

Пока мы боролись с ларьком "Табакерка", кто-то решил обернуть ситуацию в свою пользу? О нет, мы не обследовали другие места, это надо спросить велосипедистов - может быть ещё где-то есть такое?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61597.php

Намёк "нищебродам" или троллинг? Реклама такси появилась на велодорожке

Реклама на тротуаре была некогда популярна в том числе и в Бресте. Затем на дельцов нашли управу, и её почти не стало, а плитку где отмыли, где краска сама стёрлась.

На самом деле не очень понятно - это действительно маркетинговый ход, или происки конкурентов. И кстати, мысль о том, что беленькие и чистенькие ларьки будут осквернены надписями, родилась именно в процессе размышления над данным фактом - кто же это безобразничает и как отловить этого негодника, чтобы заставить всё вычистить за собой? К слову, телефон на велодорожке - это такси "Максим". Но повторимся - может подстава?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61597.php

Намёк "нищебродам" или троллинг? Реклама такси появилась на велодорожке

До того, как пресса обратила внимание на это место, никаких надписей точно не было. Совпадение? Не думаю... 

 
Теги: Брест
 
 
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К велосипедистам относятся по-разному. Пешеходы их недолюбливают, потому что не могут поделить тротуар, водители намекают - да вы просто не можете себе позволить...
 
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